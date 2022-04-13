‘Người tình tin đồn’ của Song Joong Ki hợp tác cùng tân lang Hyun Bin trong phim mới, netizen không ngừng phấn khích trước sự kết hợp tuyệt hảo này

Sao quốc tế 13/04/2022 20:06

Jeon Yeo Bin hiện đang xem xét tham gia bộ phim Harbin - Cáp Nhĩ Tân cùng với Hyun Bin.

Mới đây, trang tin tức OSEN của Hàn Quốc đưa tin mỹ nhân Vincenzo Jeon Yeo Bin được mời đóng chính cho phim điện ảnh quy mô lớn của đạo diễn Woo Min Ho - Cáp Nhĩ Tân.

‘Người tình tin đồn’ của Song Joong Ki hợp tác cùng tân lang Hyun Bin trong phim mới, netizen không ngừng phấn khích trước sự kết hợp tuyệt hảo này - Ảnh 1

Hiện phía Jeon Yeo Bin đã nhận được kịch bản và đang trong quá trình đàm phán. Nếu nữ diễn viên xác nhận thì đây là lần hợp tác đầu tiên giữa cô và Hyun Bin.

Bộ phim Cáp Nhĩ Tân thuộc thể loại gián điệp/hành động - kể về câu chuyện của các “chiến binh” đấu tranh giành quyền độc lập, những con người liều mạng để bảo vệ quê hương ở Cáp Nhĩ Tân vào đầu những năm 1990.

‘Người tình tin đồn’ của Song Joong Ki hợp tác cùng tân lang Hyun Bin trong phim mới, netizen không ngừng phấn khích trước sự kết hợp tuyệt hảo này - Ảnh 2

Trước đó, nam tài tử Hyun Bin cũng xác nhận tham gia Cáp Nhĩ Tân vì kịch bản hấp dẫn và lòng tin tuyệt đối vào đạo diễn Woo Min Ho - người làm nên thành công của bom tấn Inside Men. 

Người hâm mộ bày tỏ sự háo hức trước thông tin Jeon Yeo Bin đóng cặp với ông xã Son Ye Jin. Bên cạnh đó, khán giả không quên dành lời khen cho mỹ nhân Vincenzo vì sự chăm chỉ, làm việc năng suất của cô. 

Hiện nữ diễn viên sinh năm 1989 đang quay bộ phim Bước vào dòng thời gian của em (Please come to me) cùng "tổng tài chim thủy tổ" Ahn Hyo Seop. Đây là dự án remake từ siêu phẩm Muốn gặp anh (Hứa Quang Hán, Kha Giai Yến) của màn ảnh xứ Đài.

‘Người tình tin đồn’ của Song Joong Ki hợp tác cùng tân lang Hyun Bin trong phim mới, netizen không ngừng phấn khích trước sự kết hợp tuyệt hảo này - Ảnh 3

Jeon Yeo Bin cũng từng thể hiện rất tốt khi hóa thân vào nhân vật Hong Cha Young ở tác phẩm Vincenzo - đóng cùng Song Joong Ki. Cô nàng còn được gọi là 'người tình tin đồn' của Song Joong Ki vì những phản ứng diễn xuất cực ăn ý giữa hai người. 

‘Người tình tin đồn’ của Song Joong Ki hợp tác cùng tân lang Hyun Bin trong phim mới, netizen không ngừng phấn khích trước sự kết hợp tuyệt hảo này - Ảnh 4
‘Người tình tin đồn’ của Song Joong Ki hợp tác cùng tân lang Hyun Bin trong phim mới, netizen không ngừng phấn khích trước sự kết hợp tuyệt hảo này - Ảnh 5

Bộ phim Cáp Nhĩ Tân đang trong quá trình tiền sản xuất và dự kiến khởi quay trong tháng 9.

Theo Chosun

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Từ khóa:   Jeon Yeo Bin sao Hàn Quốc Hyun Bin

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