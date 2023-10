‘Người tình tin đồn’ của Song Joong Ki hợp tác cùng tân lang Hyun Bin trong phim mới, netizen không ngừng phấn khích trước sự kết hợp tuyệt hảo này

Người hâm mộ bày tỏ sự háo hức trước thông tin Jeon Yeo Bin đóng cặp với ông xã Son Ye Jin. Bên cạnh đó, khán giả không quên dành lời khen cho mỹ nhân Vincenzo vì sự chăm chỉ, làm việc năng suất của cô.

Hiện nữ diễn viên sinh năm 1989 đang quay bộ phim Bước vào dòng thời gian của em (Please come to me) cùng "tổng tài chim thủy tổ" Ahn Hyo Seop. Đây là dự án remake từ siêu phẩm Muốn gặp anh (Hứa Quang Hán, Kha Giai Yến) của màn ảnh xứ Đài.

Jeon Yeo Bin cũng từng thể hiện rất tốt khi hóa thân vào nhân vật Hong Cha Young ở tác phẩm Vincenzo - đóng cùng Song Joong Ki. Cô nàng còn được gọi là 'người tình tin đồn' của Song Joong Ki vì những phản ứng diễn xuất cực ăn ý giữa hai người.

Bộ phim Cáp Nhĩ Tân đang trong quá trình tiền sản xuất và dự kiến khởi quay trong tháng 9.

Theo Chosun