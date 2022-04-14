Hậu 2 năm ly hôn đầy sóng gió với Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun ngày càng trẻ trung, fan cứ ngỡ anh chàng đang ‘lão hóa ngược’

Sao quốc tế 14/04/2022 18:05

Dường như diễn viên kiêm người mẫu Ahn Jae Hyun đang tận hưởng thời thanh xuân.

Mới đây, nam diễn viên Ahn Jae Hyun đã đăng một số bức ảnh trên SNS của mình.

Hậu 2 năm ly hôn đầy sóng gió với Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun ngày càng trẻ trung, fan cứ ngỡ anh chàng đang ‘lão hóa ngược’ - Ảnh 1
Hậu 2 năm ly hôn đầy sóng gió với Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun ngày càng trẻ trung, fan cứ ngỡ anh chàng đang ‘lão hóa ngược’ - Ảnh 2

Trong bức ảnh được công bố, Ahn Jae Hyun đang đi bộ xuống phố. Anh chàng thoải mái dạo phố trong chiếc áo hoodie màu xám và tận hưởng khoảnh khắc hoa anh đào rơi. Anh chàng nhặt những cánh hoa rơi một cách vô tư.

Ahn Jae Hyun thu hút sự chú ý với ngoại hình ngày càng trẻ trung như tuổi đôi mươi. Người hâm mộ không thể tin anh chàng này đã gần 40 tuổi.

Gần đây anh chàng cũng chăm chỉ tương tác với fan trên Instagram. Có vẻ như cuộc sống của anh dần trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn trước.

Hậu 2 năm ly hôn đầy sóng gió với Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun ngày càng trẻ trung, fan cứ ngỡ anh chàng đang ‘lão hóa ngược’ - Ảnh 3

Được biết, Ahn Jae Hyun đã ly hôn với nữ diễn viên Goo Hye Sun. Đây là một trong những cuộc ly hôn đầy sóng gió của làng giải trí xứ Hàn. Cặp sao Hàn đấu tố nhau kịch liệt trước công chúng. Giữa năm 2020, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun chính thức “đường ai nấy đi”.

Hậu 2 năm ly hôn đầy sóng gió với Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun ngày càng trẻ trung, fan cứ ngỡ anh chàng đang ‘lão hóa ngược’ - Ảnh 4

Từ đó trở đi, nam diễn viên đã vắng bóng khỏi làng giải trí. Nhiều khán giả xúc động khi Ahn Jae Hyun xuất hiện trong tập đặc biệt Spring Camp thuộc show New Journey to the West.

Hậu 2 năm ly hôn đầy sóng gió với Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun ngày càng trẻ trung, fan cứ ngỡ anh chàng đang ‘lão hóa ngược’ - Ảnh 5

Đây là lần lộ diện đầu tiên của Ahn Jae Hyun trên một chương trình truyền hình sau khi ly hôn Goo Hye Sun. Khán giả hi vọng Ahn Jae Hyun sớm quay về tiếp tục tham gia New Journey to the West các mùa sau.

Theo Chosun

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Từ khóa:   Ahn Jae Hyun sao Hàn Quốc sao châu á

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