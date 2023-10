Hậu 2 năm ly hôn đầy sóng gió với Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun ngày càng trẻ trung, fan cứ ngỡ anh chàng đang ‘lão hóa ngược’

Được biết, Ahn Jae Hyun đã ly hôn với nữ diễn viên Goo Hye Sun. Đây là một trong những cuộc ly hôn đầy sóng gió của làng giải trí xứ Hàn. Cặp sao Hàn đấu tố nhau kịch liệt trước công chúng. Giữa năm 2020, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun chính thức “đường ai nấy đi”.

Từ đó trở đi, nam diễn viên đã vắng bóng khỏi làng giải trí. Nhiều khán giả xúc động khi Ahn Jae Hyun xuất hiện trong tập đặc biệt Spring Camp thuộc show New Journey to the West.

Đây là lần lộ diện đầu tiên của Ahn Jae Hyun trên một chương trình truyền hình sau khi ly hôn Goo Hye Sun. Khán giả hi vọng Ahn Jae Hyun sớm quay về tiếp tục tham gia New Journey to the West các mùa sau.

Theo Chosun