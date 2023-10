1. Kim Tae Ri (1990) Tác phẩm tiêu biểu: The Handmaiden (2016), Mr. Sunshine (2018), Little Forest (2018), 2521 (2022),... Nói không ngoa thì Kim Tae Ri chắc chắn chính là một trong những nữ diễn viên xuất sắc và thành công nhất trong thế hệ của mình. Với 2 vai nữ chính trong tác phẩm điện ảnh The Handmaiden tạo tiếng vang lớn trên toàn cầu năm 2016 cùng bộ phim truyền hình gây bão tại quốc nội Mr. Sunshine, Kim Tae Ri được mệnh danh là "nữ diễn viên bất bại" vì hầu như bộ phim nào cô tham gia đều được mọi người công nhận thực lực diễn xuất lẫn nội dung phim.

2. Park Bo Young (1990)

Tác phẩm tiêu biểu: Scandal Makers (2008), A Werewolf Boy (2012), The Silenced (2015), Strong Woman Do Bong Soon (2017),...

Bo Young bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006 khi chỉ mới 16 tuổi. Hiện tại bước qua tuổi 32, cô nàng đã tích lũy một danh sách bề dày về thành tích trong cả truyền hình và điện ảnh.

Thậm chí Bo Young còn được mệnh danh là “Nữ hoàng rom-com thế hệ mới” ở Hàn Quốc mặc dù cô tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh hơn. 2 bộ phim điện ảnh cô từng thủ vai chính là Scandal Makers và A Werewolf Boy trở thành hiện tượng phòng vé năm 2008 và 2012 đều nhận được đánh giá cao từ giới truyền thông trong nước.

3. Lim Ji Yeon (1990)

Tác phẩm tiêu biểu: Obsessed (2014), The Treacherous (2015), Spiritwalker (2020),...

Không may mắn như các nữ diễn viên cùng thời, mặc dù dấn thân vào nghiệp diễn từ 2010, có tài có sắc nhưng Lim Ji Yeon phải chật vật ngụp lặn 4 năm trong nghề vẫn là cái tên mờ nhạt tại Hàn cho tới năm 2014, sự nghiệp của mỹ nhân họ Lim mới khởi sắc.

Cô gây sốt khi sánh đôi cùng bạn diễn hơn 14 tuổi Song Seung Hun trong phim điện ảnh 19+ Obsessed (2014). Sau Obsessed, cô tiếp tục góp mặt trong một tác phẩm táo bạo khác là The Treacherous (2015).

Thành công qua 2 bộ phim điện ảnh gắn mác 19+ này, cái tên Lim Ji Yeon được đông đảo công chúng nhớ đến với danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng”. Tuy nhiên, các vai diễn sau này của cô vẫn không thể vượt qua cái bóng của 2 tác phẩm trước đó và khiến cho tên tuổi mỹ nhân 9x tiếp tục chìm nghỉm trong làng điện ảnh.

4. Esom (1990)

Tác phẩm tiêu biểu: Scarlet Innocence (2014), Microhabitat (2017), Samjin Company English Class (2019), Taxi Driver (2021),...

Esom được đánh giá là nữ người mẫu lấn sân diễn xuất thành công hàng đầu của Hàn Quốc. Esom chính thức chạm ngõ điện ảnh với vai diễn Mina trong phim Second Half (2010) và bắt đầu để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất với dự án điện ảnh Scarlet Innocence (2014) đóng cặp cùng nam tài tử Jung Woo Sung.

Chậm mà chắc, nữ diễn viên kiêm người mẫu từng bước tiến lên và được công chúng dần công nhận thực lực diễn xuất qua loạt tác phẩm ấn tượng như Microhabitat (2017), Samjin Company English Class (2020), Taxi Driver (2021),...

5. Kim Go Eun (1991)

Tác phẩm tiêu biểu: A Muse (2012), Coin Locker Girl (2015), Cheese in the trap (2016), Goblin (2016-2017),...

Khởi nghiệp với phim điện ảnh 18+ đầy nghệ thuật A Muse (2012) và sở hữu nhan sắc tương đối "lạ" Với công chúng Hàn nhưng những gì mà Kim Go Eun làm được đó là chứng minh cho mọi người thấy rằng bản thân đi lên là nhờ vào thực lực.

Thông qua các tác phẩm ăn khách từ màn ảnh rộng đến màn ảnh nhỏ, Kim Go Eun đang dần trở thành cái tên yêu thích của cộng đồng yêu phim. Goblin - phim truyền hình do cô đóng chính luôn là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của làn sóng Hallyu ở thập niên trước.

6. Park So Dam

Tác phẩm tiêu biểu: The Silenced (2015), Veteran (2015), The Priests (2015), Parasite (2019),...

Là bạn học của Kim Go Eun và thường được đem ra so sánh vì "gương mặt hao hao" nhưng trái với sự nghiệp ngày càng thăng hoa của cô bạn thì Park So Dam lại có khoảng thời gian cực kỳ chật vật trước khi tỏa sáng với vai phụ trong Veteran (2015) - một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm và sau đó là Parasite (2019) - bộ phim lừng danh đoạt 4 giải Oscar của đại đạo diễn Bong Joon Ho.



Thành công ngoài mong đợi đã đưa sự nghiệp của nàng diễn viên 9x chuyên trị vai phụ đi lên đỉnh cao hơn bao giờ hết.

7. Shim Eun Kyung (1994)

Tác phẩm tiêu biểu: Sunny (2011), Miss Granny (2014), The Journalist (2019),...



Xuất phát điểm là diễn viên nhí và đóng phim từ những năm 2003-2005 nên không khó hiểu khi Shim Eun Kyung sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ bậc nhất thế hệ 9x.

Cô trở thành nữ diễn viên 9x đầu tiên thắng Best Actress tại Giải thưởng Nghệ thuật Beaksang lần thứ 50 và từng là cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé Hàn Quốc trước khi tập trung phát triển sự nghiệp ở Nhật Bản.

Năm 2020, cô trở thành diễn viên ngoại quốc trẻ tuổi nhất thắng cúp Best Actress tại Giải thưởng Viện hàn lâm Nhật Bản - được mệnh danh là giải Oscar của đất nước mặt trời mọc.

8. Jeon Jong Seo (1994)

Tác phẩm tiêu biểu: Burning (2018), The Call (2020), Mona Lisa and The Blood Moon (2022),...



Phải đến tuổi 23, Jeon Jong Seo mới chập chững tiến vào làng điện ảnh Hàn Quốc khi đi casting cho dự án Burning của đạo diễn Lee Chang Dong và bất ngờ được chọn vào vai nữ chính Sim Hae Mi. Với vai diễn đầu tay đầy xuất sắc, giới chuyên môn trong và ngoài nước đã dành vô số lời khen ngợi cho màn thể hiện của cô nàng. Nhiều khán giả cũng phải công nhận lối diễn xuất của Jeon Jong Seo trong Burning không hề giống của một tân binh mới ra mắt mà còn là diễn viên tay ngang không qua đào tạo.

Năm 2020, Jeon Jong Seo tiếp tục phát huy phong độ diễn xuất trong The Call và vượt qua nhiều tên tuổi trong làng giải trí để ẵm chiếc cúp Best Actress tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 57. Chỉ với 2 bộ phim điện ảnh, mỹ nhân họ Jeon đã vươn lên hàng ngôi sao hạng A được săn đón bậc nhất từ trong đến ngoài nước.

Sắp tới, cô sẽ trở lại với tác phẩm Mona Lisa and The Blood Moon, bộ phim vừa được đề cử Gấu Vàng tại LHP Quốc tế Berlin vừa qua

9. Kim Da Mi (1995)

Tác phẩm tiêu biểu: Marionette (2018), The Witch: Part 1. The Subversion (2018), Itaewon Class (2020), Our Beloved Summer (2022),...

Giống như Jeon Jong Seo, dù gia tài diễn xuất phim ảnh tương đối ít ỏi khi chỉ vỏn vẹn có 5 bộ phim và gia nhập nghiệp diễn khá muộn, nhưng mỗi vai diễn của Kim Da Mi đều tạo được tiếng vang và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Hiện tại cô nàng là một trong những nữ diễn viên có số lượng giải thưởng đề cử nhiều nhất thế hệ 9x và dần trở thành cái tên bảo chứng chất lượng phim trong tương lai gần.

10. Kim Yoo Jung (1999)

Tác phẩm tiêu biểu: The Chaser (2008), The Moon Embracing The Sun (2012), Love in the Moonlight (2016), Lovers in the Red Sky (2021),...

Là cái tên quá quen thuộc đối với hội yêu phim Hàn. Tuổi đời nhỏ nhưng tuổi nghề không hề nhỏ và thực lực cũng không hề nhỏ. Mỹ nhân họ Kim góp mặt trong nhiều tác phẩm kinh điển của Hàn ở cả điện ảnh lẫn truyền hình và với diễn xuất cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng, "Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung chắc chắn sẽ ngày càng tỏa sáng trong tương lai và trở thành đối thủ khó xơi của thế hệ 9x.

Nguồn: Tổng hợp