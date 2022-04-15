Tiết lộ ảnh cực chất từ hội bạn thân ‘xịn xò’ của cô dâu Son Ye Jin, toàn những gương mặt đình đám trong làng điện ảnh xứ Hàn

Vào ngày 15, nữ diễn viên Uhm Ji Won đã đăng một số bức ảnh trên Instagram của cô ấy cùng với dòng chữ "Tháng 3 và tháng 4". Bài đăng này tổng hợp những kỉ niệm đáng nhớ của nữ diễn viên trong hai tháng vừa qua. Trong bài đăng, nổi bật nhất là bức ảnh trong đám cưới của hai diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức vào ngày 31/3. Đám cưới có sự tham dự của loạt ngôi sao hàng đầu. Gây chú ý hơn cả là hội bạn thân của cô dâu Son Ye Jin gồm có: Uhm Ji Won, Lee Min Jung, Gong Hyo Jin, Oh Yoon Ah, và Lee Jung Hyun.

Vẻ đẹp của các nữ diễn viên hàng đầu trong trang phục màu hồng và đen làm bừng sáng mọi thứ xung quanh.



Cư dân mạng đã để lại những bình luận như "Cảm ơn bạn đã chia sẻ bức ảnh! Thật tuyệt khi thấy bạn vui vẻ bên bạn bè", "Em yêu chị Jiwon! Chị đáng yêu nhất", "Quả nhiên là các diễn viên... họ đều có ngoại hình thật tuyệt vời",...

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ vào ngày 11 vừa qua. Sau khi đi qua Los Angeles, họ sẽ đến Hawaii để hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào năm 2021. Đầu năm 2022, cả hai thông báo tin đám cưới.

Theo Star Today