Không hổ danh là nam diễn viên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc, Park Seo Joon đốn tim phái nữ với loạt ảnh chuẩn ‘hình tượng bạn trai trong mơ’

Sao quốc tế 15/04/2022 17:25

Những hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Park Seo Joong khiến fan nữ vô cùng thích thú.

Mới đây, Park Seo Joon đã xuất hiện với ngoại hình giản dị nhưng vẫn vô cùng lịch lãm. Anh chàng gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ ngoài nam tính của mình.

Không hổ danh là nam diễn viên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc, Park Seo Joon đốn tim phái nữ với loạt ảnh chuẩn ‘hình tượng bạn trai trong mơ’ - Ảnh 1

Được biết, đây là những hình ảnh được hãng thời trang ZIOZIA đăng tải để quảng bá cho bộ sưu tập quần áo mùa hè. 

Bộ sưu tập được thực hiện dựa trên chủ đề về "Cuộc sống đời thường" của Park Seo Joon, và tái hiện những khoảnh khắc thực tế trong cuộc sống hằng ngày của anh chàng.

Không hổ danh là nam diễn viên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc, Park Seo Joon đốn tim phái nữ với loạt ảnh chuẩn ‘hình tượng bạn trai trong mơ’ - Ảnh 2

Nhờ có Park Seo Joon, những bộ quần áo đơn sắc của hãng vẫn mang lại được cảm giác trẻ trung, thanh lịch. Anh chàng dường như biến thành 'hình mẫu bạn trai trong mơ' của các chị em bằng vẻ ngoài dịu dàng, ấm áp nhưng vô cùng nam tính.

Không hổ danh là nam diễn viên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc, Park Seo Joon đốn tim phái nữ với loạt ảnh chuẩn ‘hình tượng bạn trai trong mơ’ - Ảnh 3

Được biết, trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Park Seo Joon đã nói về việc bản thân tham gia Vũ trụ điện ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe). "Lần đầu tiên tôi nghe Marvel muốn nói chuyện với tôi, tôi đã không tin. Tôi thực sự không thể tin được". 

Người hâm mộ vô cùng nóng lòng được chứng kiến anh chàng sánh vai cùng các ngôi sao Hollywood trong bộ phim mới của Marvel.

Theo Breaknews

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