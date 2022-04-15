Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi

Sao quốc tế 15/04/2022 19:01

Loạt ảnh mới nhất của cô nàng càng khiến người hâm mộ bất ngờ vì nhan sắc quá đỉnh cao, trẻ trung không thua gì thuở mới đôi mươi.

Đóng vai chính trong các bộ phim đình đám như Crush and Blush (2008), Pasta (2010) và gần đây nhất là When the Camellia Blooms (2019), Gong Hyo Jin là nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc.

Mặc dù đã 42 tuổi, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng cùng gu thời trang đời thường lẫn thảm đỏ đều khác biệt. Những bức hình dưới đây càng minh chứng cho đẳng cấp nhan sắc và thần thái đỉnh cao của cô nàng.

Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi - Ảnh 1

Vào ngày 15, Thursday Island, một thương hiệu thời trang Hàn Quốc đã đăng tải những hình ảnh mới cho bộ sưu tập mùa hè 2022 được kết hợp với với nàng thơ Gong Hyo Jin.

Với tạo hình năng động và thoải mái để tận hưởng những chuyến dã ngoại thời thanh xuân, nàng thơ Gong Hyo Jin cưỡi một chiếc xe cắm trại màu cổ điển và mang đến cảm giác lãng mạn, tự do. Sự rạng rỡ trong phong cách chụp hình khiến người nhìn cũng được cảm nhận niềm vui được hòa mình trong thiên nhiên của cô nàng.

Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi - Ảnh 2

Nữ diễn viên thu hút sự chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ, vô cùng đáng yêu. Những họa tiết hoa nhí cùng màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của mỹ nhân Khi hoa trà nở

Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi - Ảnh 3

Loạt hình này khiến khán giả nhớ về nhân vật Dong Beak mà cô nàng Gong Hyo Jin đã hóa thân trong bộ phim Khi hoa trà nở. Đây là bộ phim mới nhất, cũng chính là dự án đã ghi đậm dấu ấn về tài năng diễn xuất lẫn phong cách cá tính của nữ diễn viên.

Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi - Ảnh 4

Nhìn ngắm những bức ảnh xinh đẹp thế này, người xem dường như cũng muốn đi thả mình vào khung trời mùa hè dịu mát, được tận hưởng cảm giác khoan khoái khi đi du lịch, cắm trại cùng bạn bè.

Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi - Ảnh 5

Từ phong thái, nhan sắc đến cách tạo dáng dễ thương thế này, ai nhận ra được cô nàng Gong Hyo Jin đã 42 tuổi rồi chứ. 

Gong Hyo Jin từng gặt hái thành công trong Pasta và Jealousy Incarnate (Muôn Kiểu Ghen Tuông) của Seo Sook Hyang. Sau sự bùng nổ của phim Khi hoa trà nở, nữ diễn viên Gong Hyo Jin vẫn chưa tham gia diễn xuất trong bộ phim mới nào khiến fan chờ 'dài cổ'.

Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi - Ảnh 6
Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi - Ảnh 7

Mới đây, theo tờ Sports Chosun đưa tin, Gong Hyo Jin sẽ kết hôn cùng bạn trai trẻ hơn 10 tuổi - ca sĩ Kevin Oh trong năm nay. Sau đó, vào ngày 1/4, Kevin Oh đã thừa nhận rằng anh ấy và Gong Hyo Jin đang hẹn hò thông qua những chia sẻ dành cho fan trên tài khoản MXH.

Cư dân mạng đang rất vui mừng và chúc phúc cho nữ diễn viên vì đã tìm được tình yêu khiến cô hạnh phúc.

Theo Star Today

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc sao châu á Gong Hyo Jin

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