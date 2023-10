Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi

Đóng vai chính trong các bộ phim đình đám như Crush and Blush (2008), Pasta (2010) và gần đây nhất là When the Camellia Blooms (2019), Gong Hyo Jin là nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc.

Mặc dù đã 42 tuổi, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng cùng gu thời trang đời thường lẫn thảm đỏ đều khác biệt. Những bức hình dưới đây càng minh chứng cho đẳng cấp nhan sắc và thần thái đỉnh cao của cô nàng.