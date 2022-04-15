Em út Red Velvet khoe thân hình săn chắc đầy quyến rũ khiến fan ‘ngỡ ngàng’, làn da mịn màng cùng nhan sắc trong trẻo thu hút sự chú ý

Thành viên Yeri của nhóm nhạc Red Velvet khoe thân hình quyến rũ khiến fan vô cùng bất ngờ.

Vào ngày 15/3, em út Red Velvet - Yeri đã đăng một số bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân. Trong các bức ảnh được đăng tải, Yeri mặc bộ bikini một mảnh màu hồng hoa nhí và cầm ly sâm panh tại một quán rượu có bồn tắm ngoài trời.

Cô nàng khoe khéo đường eo thon thả và cơ bắp săn chắc. Bờ vai vuông cùng xương quai xanh quyến rũ cũng thu hút sự chú ý của fan. Vốn nổi tiếng với nhan sắc ngây thơ trong trẻo, cô nàng Yeri nay lại toát lên vẻ quyến rũ với khí chất sang chảnh khiến fan vô cùng bất ngờ. Làn da trắng mịn khiến cô nàng trông vẫn lộng lẫy và nổi bật dù không hề trang điểm.

Cư dân mạng đã để lại dưới bài đăng của Yeri những bình luận như "Bình thường cô ấy vẫn xinh như thế này ư, sao tôi không phát hiện ra nhỉ", "Phong cách này của Yeri thật đẹp", "Tôi muốn nhìn ngắm Yeri mãi thôi", "Một nữ thần mới đã xuất hiện",... Cô nàng còn chia sẻ thêm những khoảnh khắc vui chơi cùng bạn bè trong bài đăng này. Được biết, Red Velvet đã trở lại với mini album mới 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm' vào ngày 21 tháng trước. Theo DongA Ilbo

Top 10 nữ diễn viên 9x được đánh giá là ‘nổi lên nhờ thực lực diễn xuất’ của màn ảnh Hàn Thế hệ nữ diễn viên 9x của Hàn Quốc được xem như là thế hệ vàng của điện ảnh Đông Á khi được giới chuyên môn đánh giá là có thực lực đồng đều, mỗi người một vẻ, tài sắc vẹn toàn. Họ đều có cho mình ít nhất một tác phẩm gây tiếng vang ở thị trường trong và ngoài nước ở tuổi đời còn rất trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-ut-red-velvet-khoe-than-hinh-san-chac-day-quyen-ru-khien-fan-ngo-ngang-lan-da-min-mang-cung-nhan-sac-trong-treo-thu-hut-su-chu-y-462442.html