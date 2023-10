Xuất hiện chớp nhoáng trong đoạn quảng cáo nhỏ, Song Hye Kyo vẫn gây sốt với nhan sắc ‘siêu thực’, khiến bao người ngưỡng mộ với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch

Được biết, Song Hye Kyo đang tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình mới The Glory của 'biên kịch vàng' Kim Eun Sook.

The Glory xoay quanh câu chuyện về một nữ sinh có ước mơ trở thành kiến trúc sư nhưng phải bỏ học vì bị bạo lực học đường ở trường trung học. Sau này kẻ bắt nạt cô đã kết hôn và có con, còn cô trở thành giáo viên chủ nhiệm của chính đứa trẻ đó. Nữ chính đã lên kế hoạch báo thù.

Song Hye Kyo vào vai nhân vật chính Do Eun, còn nam diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun xác nhận vào vai Joo Yeo Jung, một chàng trai vô tư và hay cười, có tình cảm đặc biệt với Do Eun nên giúp cô trả thù.

Theo Chosun