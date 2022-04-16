Xuất hiện chớp nhoáng trong đoạn quảng cáo nhỏ, Song Hye Kyo vẫn gây sốt với nhan sắc ‘siêu thực’, khiến bao người ngưỡng mộ với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch

Mới đây, mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời Song Hye Kyo đã xuất hiện trong một quảng cáo khẩu trang tại Hàn Quốc. Dù chỉ xuất hiện vài giây, nhan sắc của cô nàng vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ.

Đoạn quảng cáo này của Song Hye Kyo được các diễn đàn bàn tán rất nhiều. Hầu hết các bình luận đều khen ngợi nhan sắc tuyệt phẩm cùng làn da mịn màng vượt qua tuổi tác của nữ diễn viên. Dù khẩu trang đã che đi hết nửa khuôn mặt, đôi mắt long lanh của nữ diễn viên họ Song cùng thần thái chuyên nghiệp khi đóng quảng cáo vẫn thu hút sự chú ý của netizen. Qủa nhiên là mỹ nhân đắt show quảng cáo nhất nhì xứ Hàn, Song Hye Kyo dù ở đâu vẫn khiến người khác xao xuyến.

Dù sở hữu lượng antifan khá đông nhưng Song Hye Kyo vẫn là cái tên tường thành trong làng mỹ nhân Hàn. Cô nàng luôn được nhiều nhãn hiệu thời trang và tạp chí yêu thích. Được biết, Song Hye Kyo đang tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình mới The Glory của 'biên kịch vàng' Kim Eun Sook.

The Glory xoay quanh câu chuyện về một nữ sinh có ước mơ trở thành kiến trúc sư nhưng phải bỏ học vì bị bạo lực học đường ở trường trung học. Sau này kẻ bắt nạt cô đã kết hôn và có con, còn cô trở thành giáo viên chủ nhiệm của chính đứa trẻ đó. Nữ chính đã lên kế hoạch báo thù. Song Hye Kyo vào vai nhân vật chính Do Eun, còn nam diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun xác nhận vào vai Joo Yeo Jung, một chàng trai vô tư và hay cười, có tình cảm đặc biệt với Do Eun nên giúp cô trả thù. Theo Chosun

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