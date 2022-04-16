Seohyun - em út nhà SNSD tiếp tục gây sốt với ‘nhân cách vàng’, sẵn sàng hỗ trợ cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Seohyun đã quyên góp hơn 17.000 miếng băng vệ sinh (BVS) cho 31 tổ chức chăm sóc phụ nữ, trẻ em và người có thu nhập thấp thông qua Fruit of Love.

Namoo Actors, công ty chủ quản của Seohyun vừa đưa ra thông báo rằng cô nàng đang đi đầu trong các hoạt động đóng góp xã hội thông qua các hoạt động quyên góp khác nhau bằng cách quyên tặng 17.000 miếng BVS cho phụ nữ, trẻ em và người có thu nhập thấp. Các sản phẩm của phụ nữ được phân phối đến các cơ sở chăm sóc trẻ em, phụ nữ, những người có thu nhập thấp và những người có nhu cầu trong cộng đồng địa phương thông qua tổ chức Fruit of Love. Đặc biệt, việc quyên góp này càng có ý nghĩa hơn khi Seohyun đang hợp tác với thương hiệu sản phẩm dành cho phụ nữ Secret Day với tư cách là người mẫu đại diện.

Seohyun chia sẽ mình hy vọng sẽ giúp ích được cho những người trẻ - những người đang chật vật với chi phí sinh hoạt. Mong rằng họ không cần phải sử dụng BVS tái chế do kinh tế khó khăn nữa.



Seohyun cũng đã trao tặng các sản phẩm chăm sóc dành cho phụ nữ trị giá 100 triệu won cho tổ chức phi chính phủ hợp tác phát triển quốc tế G-Foundation vào năm ngoái. Tấm lòng của Seohyun khiến cộng đồng fan vô cùng tự hào và hãnh diện. Netizen cũng dành nhiều lời khen ngợi đến em út nhà SNSD vì 'nhân cách vàng' của cô nàng.

Được biết, Seohyun sinh năm 1991, là một nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Cô lần đầu tiên ra mắt công chúng với vai trò em út của nhóm nhạc quốc dân SNSD. Không chỉ vậy, Seohyun còn đảm nhận vai diễn trong các vở nhạc kịch cũng như nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Personal Life, Hello Dracula, So I Married My Anti-fan… Mới đây, Seohyun được đề cử giải Nữ Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất dưới hạng mục Phim với vai diễn trong Love&Leashes tại Lễ Trao Giải Baeksang lần thứ 58. Theo Star Today

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/seohyun-em-ut-nha-snsd-tiep-tuc-gay-sot-voi-nhan-cach-vang-san-sang-ho-tro-cho-nhung-phu-nu-co-hoan-canh-kho-khan-462631.html