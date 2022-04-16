Cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo dù đã ly hôn nhưng vẫn không ngừng tạo nhiệt, thu hút sự chú ý của truyền thông xứ Trung

Sao quốc tế 16/04/2022 16:53

Gần 3 năm sau ly hôn, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều tập trung cho sự nghiệp của mình khi liên tiếp xác nhận tham gia vào các dự án phim ảnh mới. Dù đã chia tay từ lâu, mọi khoảnh khắc, thông tin của 2 diễn viên đều nằm trong tầm ngắm của người hâm mộ và truyền thông.

Vốn là sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc, Song Joong Ki và Song Hye Kyo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ. Hơn nữa, cả hai cũng từng gây xôn xao trong quá khứ với chuyện tình yêu nhanh, cưới chớp nhoáng, đi cũng vội. Nguyên nhân ly hôn của họ vẫn là điều bí ẩn khiến Song Joong Ki từng thề thốt mặn nồng bỗng đệ đơn ly hôn vợ. Dù đã ly hôn nhưng mỗi động thái của Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo dù đã ly hôn nhưng vẫn không ngừng tạo nhiệt, thu hút sự chú ý của truyền thông xứ Trung - Ảnh 1
Cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo dù đã ly hôn nhưng vẫn không ngừng tạo nhiệt, thu hút sự chú ý của truyền thông xứ Trung - Ảnh 2

Mới đây, trên một diễn đàn tại Trung Quốc, một Bảng so sánh về sức ảnh hưởng của Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã được tung ra. 

Sức ảnh hưởng được tính toán dựa trên độ nổi tiếng của những bộ phim mà cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo đã từng đóng.

Cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo dù đã ly hôn nhưng vẫn không ngừng tạo nhiệt, thu hút sự chú ý của truyền thông xứ Trung - Ảnh 3

Và kết quả đã được đưa ra, Song Hye Kyo là người chiến thắng tại thị trường Trung Quốc.

Theo các báo cáo gần đây từ các web phim xứ Trung, bộ phim Now, We Are Breaking Up của Song Hye Kyo đứng thứ 5 về tỷ suất người xem trong số các bộ phim truyền hình được phát sóng tại Trung Quốc vào năm ngoái.

 

Cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo dù đã ly hôn nhưng vẫn không ngừng tạo nhiệt, thu hút sự chú ý của truyền thông xứ Trung - Ảnh 4

 

Trong khi đó, có thông tin cho rằng Vincenzo - một bộ phim được đánh giá cao của Song Joong Ki lại không đạt được tỷ suất người xem như mong đợi tại Trung Quốc. Tỉ lệ lượt tải phim bất hợp pháp của Now, We Are Breaking Up cũng cao hơn rất nhiều so với Vincenzo.

 

Cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo dù đã ly hôn nhưng vẫn không ngừng tạo nhiệt, thu hút sự chú ý của truyền thông xứ Trung - Ảnh 5

Thực tế cho thấy, độ nổi tiếng của Song Hye Kyo tại thị trường Trung Quốc vô cùng lớn. Sau khi ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo đã có bước chuyển biến sự nghiệp đáng kể khi rẽ hướng sang Trung Quốc, không chỉ ký kết hợp đồng với đạo diễn Vương Gia Vệ mà còn hợp tác với một công ty giải trí khác. Động thái này gây chú ý với nhiều người, đặc biệt là sau khi cặp đôi đường ai nấy đi.

Cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo dù đã ly hôn nhưng vẫn không ngừng tạo nhiệt, thu hút sự chú ý của truyền thông xứ Trung - Ảnh 6

Netizen còn phát hiện ra, Song Hye Kyo còn ký kết thêm với 1 công ty của Trung Quốc nữa là Baiyu Media. Trang web của công ty này có đề tên Song Hye Kyo cùng thông tin nghệ sĩ. Baiyu Media có trong tay quyền đại diện của nhiều nghệ sĩ quốc tế tại Trung Quốc.

 

Dù bảng so sánh có bất hợp lí đến đâu, netizen vẫn nhận thấy rằng sức ảnh hưởng của cặp đôi Song - Song vẫn vô cùng lớn. Tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, truyền thông vẫn rất nhạy cảm mỗi khi có tin tức liên quan đến cặp đôi này.

Cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo dù đã ly hôn nhưng vẫn không ngừng tạo nhiệt, thu hút sự chú ý của truyền thông xứ Trung - Ảnh 7
Cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo dù đã ly hôn nhưng vẫn không ngừng tạo nhiệt, thu hút sự chú ý của truyền thông xứ Trung - Ảnh 8

Được biết, về đời tư, Song Joong Ki từng bị đồn hẹn hò với bạn diễn phim Vincenzo là Jeon Yeo Bin còn Song Hye Kyo lại lộ hint hẹn hò với Jang Ki Yong - bạn diễn phim Now, we are breaking up. Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng tiết lộ về chuyện tình cảm của mình.

Theo Asia Today

Từ khóa:   Song Hye Kyo - Song Joong Ki sao châu á sao Hàn Quốc

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