Nữ diễn viên Yoon Eun Hye chia sẻ về cuộc sống thường ngày của cô và khiến netizen bất ngờ với nhan sắc trẻ trung.
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Yoon Eun Hye đã đăng một số bức ảnh trên Instagram cá nhân. Nhan sắc của cô nàng khiến người xem vô cùng bất ngờ.
Yoon Eun Hye từng là mỹ nhân đình đám xứ Hàn cùng thời với Song Hye Kyo, Kim Tae Hee. Nữ diễn viên từng khiến khán giả thất vọng vì vướng nghi vấn dao kéo thẩm mỹ, nhan sắc xuống dốc, không còn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào ngày nào.
Yoon Eun Hye, sinh năm 1984, ra mắt công chúng với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ xứ Hàn - Baby VOX vào năm 1995. Nhờ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, Yoon Eun Hye trở thành thành viên được yêu thích nhất nhì nhóm nhạc Baby V.O.X và được tôn vinh là một trong những nữ thần thế hệ đầu của Kpop.
Cô nhanh chóng trở thành diễn viên hạng A của Hàn Quốc qua các bộ phim truyền hình như Princess Hours (2006), The Vineyard Man (2006), Coffee Prince (2007), My Fair Lady (2009), Lie to Me (2011) và Missing You (2012).
Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Yoon Eun Hye luôn là cái tên được chú ý mỗi khi xuất hiện nhờ nhan sắc nổi bật cùng tài năng trong diễn xuất. Cô luôn có mặt trong danh sách những nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng, được yêu thích ở Hàn Quốc, nữ diễn viên xinh đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc hay ngôi sao giải trí kiếm bộn tiền quảng cáo của xứ kim chi...
Theo Tenasia