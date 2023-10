Yoon Eun Hye, sinh năm 1984, ra mắt công chúng với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ xứ Hàn - Baby VOX vào năm 1995. Nhờ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, Yoon Eun Hye trở thành thành viên được yêu thích nhất nhì nhóm nhạc Baby V.O.X và được tôn vinh là một trong những nữ thần thế hệ đầu của Kpop.

Cô nhanh chóng trở thành diễn viên hạng A của Hàn Quốc qua các bộ phim truyền hình như Princess Hours (2006), The Vineyard Man (2006), Coffee Prince (2007), My Fair Lady (2009), Lie to Me (2011) và Missing You (2012).