Yoon Eun Hye đã đăng một số bức ảnh trên Instagram cá nhân. Nhan sắc của cô nàng khiến người xem vô cùng bất ngờ.

Yoon Eun Hye từng là mỹ nhân đình đám xứ Hàn cùng thời với Song Hye Kyo, Kim Tae Hee. Nữ diễn viên từng khiến khán giả thất vọng vì vướng nghi vấn dao kéo thẩm mỹ, nhan sắc xuống dốc, không còn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào ngày nào.