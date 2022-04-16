Loạt ảnh mới nhất của nam diễn viên tài năng Lee Do Hyun khiến hàng loạt fan girl gục ngã vì quá điển trai

Sao quốc tế 16/04/2022 17:16

Thương hiệu thời trang bình dân COVERNAT của Hàn Quốc đã công bố bộ sưu tập mùa hè 2022SS kết hợp với hình ảnh ngọt ngào của chàng thơ Lee Do Hyun.

Bộ sưu tập được thực hiện với tôn chỉ thể hiện sự năng động và đơn giản của ngày hè. Lee Do Hyun - nam diễn viên trẻ đang được săn đón tại làng giải trí xứ Hàn chính là người phù hợp nhất với hình ảnh mà bộ sưu tập hướng đến.

Loạt ảnh mới nhất của nam diễn viên tài năng Lee Do Hyun khiến hàng loạt fan girl gục ngã vì quá điển trai - Ảnh 1

Ngọt ngào, dịu dàng, tươi trẻ là ba từ mà netizen sẽ thốt lên khi nhìn thấy Lee Do Hyun khoác lên mình những bộ quần áo của hãng.

Loạt ảnh mới nhất của nam diễn viên tài năng Lee Do Hyun khiến hàng loạt fan girl gục ngã vì quá điển trai - Ảnh 2

Những hình ảnh được hãng tung lên đã ghi lại phong cách mùa hè của Lee Do Hyun vô cùng năng động, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Trang phục của hãng phù hợp trong những buổi dạo chơi với bạn bè, hẹn hò cùng người yêu, hay đơn giản là đi học, đi làm thêm.

Loạt ảnh mới nhất của nam diễn viên tài năng Lee Do Hyun khiến hàng loạt fan girl gục ngã vì quá điển trai - Ảnh 3
Loạt ảnh mới nhất của nam diễn viên tài năng Lee Do Hyun khiến hàng loạt fan girl gục ngã vì quá điển trai - Ảnh 4

Nụ cười của anh chàng khiến bao fan nữ phải xao xuyến. Nhiều fan còn thổ lộ rằng anh chàng chính là hình tượng bạn trai trong mơ của mình.

Lee Do Hyun (tên thật là Lim Dong Hyun), sinh năm 1995, là một trong những diễn viên trẻ đang 'hot' của màn ảnh xứ Hàn. Nam diễn viên vào nghề đến nay mới bốn năm, nhưng đã gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ.

Loạt ảnh mới nhất của nam diễn viên tài năng Lee Do Hyun khiến hàng loạt fan girl gục ngã vì quá điển trai - Ảnh 5

So với nhiều cái tên khác, “tân binh” Lee Do Hyun có sự nghiệp phát triển nhanh chóng và nổi bật hơn rất nhiều. Đặc biệt là tại lễ trao giải Baeksang Art Awards 2021, anh đã xuất sắc vượt qua hàng loạt tên tuổi khác để nhận giải Nam diễn viên tân binh xuất sắc nhất.

Loạt ảnh mới nhất của nam diễn viên tài năng Lee Do Hyun khiến hàng loạt fan girl gục ngã vì quá điển trai - Ảnh 6

Các tác phẩm nổi bật của anh chàng có thể kể đến như: Đời sống ngục tù (2017), Vẫn mãi tuổi 17 (2018), Cô tiên dọn dẹp (2018), Khách sạn Ánh Trăng (2019), Trở lại tuổi 18 (2020), Sweet Home (2020), Tuổi trẻ của Tháng Năm (2021).

Theo Top Starnews

Từ khóa:   sao Hàn Quốc sao châu á Lee Do Hyun

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