Thì ra mùa xuân hoa nở, là vì… Idol Hàn đua nhau khoe sắc giữa vùng trời ngập hoa anh đào rực rỡ

Khi không khí mùa xuân đang dần kéo đến cũng là lúc những cây hoa anh đào tại Hàn Quốc bắt đầu chớm nở. Hoa anh đào nở đồng loạt từ những cành cây khẳng khiu của mùa đông, làm cho không gian trở nên rạng rỡ. Những cánh hoa mỏng manh đu đưa trước gió khiến cho bao người phải thốt lên 'mỹ cảnh nhân gian'.

Thế nên các bạn trẻ ở Hàn Quốc, kể cả những idol phải tranh thủ ngay khoảnh khắc rực rỡ này để chộp được những bức hình 'xịn xò' nhất để đăng tải lên MXH.