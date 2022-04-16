Thì ra mùa xuân hoa nở, là vì… Idol Hàn đua nhau khoe sắc giữa vùng trời ngập hoa anh đào rực rỡ

Mùa hoa anh đào ở Hàn Quốc nở rộ thường bắt đầu từ giữa tháng 3 và kéo dài cuối tháng 4 hàng năm. Khắp các con đường, khu phố của Hàn Quốc đều được nhuốm trắng hồng lãng mạn và kiêu sa của hoa anh đào.
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Khi không khí mùa xuân đang dần kéo đến cũng là lúc những cây hoa anh đào tại Hàn Quốc bắt đầu chớm nở. Hoa anh đào nở đồng loạt từ những cành cây khẳng khiu của mùa đông, làm cho không gian trở nên rạng rỡ. Những cánh hoa mỏng manh đu đưa trước gió khiến cho bao người phải thốt lên 'mỹ cảnh nhân gian'.
Thế nên các bạn trẻ ở Hàn Quốc, kể cả những idol phải tranh thủ ngay khoảnh khắc rực rỡ này để chộp được những bức hình 'xịn xò' nhất để đăng tải lên MXH.
Cùng ngắm nhìn những tấm ảnh 'chất ngất' của dàn idol đẹp trai xinh gái nhé!
Nếu có thời gian du lịch đến Hàn Quốc, bạn có thể tham quan tại công viên Seoul Forest, công viên Yeouido, Gyeongbokgung (cung Cảnh Phúc), Deoksugung (cung Đức Thọ), Changgyeonggung (cung Xương Khánh), Gyeonghuigung (cung Khánh Hy), Changdeokgung(cung Xương Đức) và vườn Huwon Secret Garden đều là những nơi có phong cảnh đẹp và hoa anh đào nở rộ khiến ai nhìn cũng phải xao xuyến.