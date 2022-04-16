Cỡ trình như "Quốc bảo nhan sắc xứ kim chi" , mới có thể khiến tài tử điện ảnh Hyun Bin làm một việc 'không tưởng' như thế này đây

Vốn được người hâm mộ biết đến là một người ''mù công nghệ'' nhưng Hyun Bin lại sẵn sàng làm một việc vì ''nóc nhà''. Quả là sức mạnh của tình yêu có khác.

Son Ye Jin và Hyun Bin hiện đang là cặp đôi thu hút nhiều sự chú ý từ phía công chúng nhất thời điểm hiện tại. Bằng chứng là dù đã sang đến tận bên Mỹ để hưởng thụ tuần trăng mật của mình, sau ''hôn lễ thế kỷ'' nhưng khi đáp xuống sân bay, đã có rất đông fan hâm mộ đến và quây lấy cặp đôi để xin chữ ký, chụp ảnh với thần tượng của mình. Cả hai trông cực kỳ đẹp đôi trong bộ ảnh cưới của mình - Ảnh: Internet Mới đây, một người hâm mộ đã vô tình "đào" lại thừa nhận đáng yêu của Son Ye Jin và Hyun Bin hồi 2018. Khi ấy cặp đôi đình đám đang cùng nhau đi quảng bá cho tác phẩm điện ảnh Cuộc đàm phán sinh tử .

Cụ thể, tại thời điểm đó ''Quốc bảo nhan sắc xứ kim chi'' liên tục cập nhật hình ảnh giữa mình và Hyun Bin lên trang mạng xã hội, cả 2 khi đó có những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu, thân mật trên mức đồng nghiệp. Có lẽ vì vậy, mà netizen từng nhận đình cặp đôi đã yêu nhau từ lần hợp tác đó, chứ không phải sau tác phẩm ''Hạ cánh nơi anh'' mới thành đôi. Hyun Bin sẵn sàng làm những hành động dễ thương cùng Son Ye Jin - Ảnh: chụp màn hình

Đặc biệt, người hâm mộ còn phát hiện trong một video phỏng vấn ở thời điểm đó, khi được hỏi về những khoảnh khắc đáng yêu với nhau trên Instagram, Son Ye Jin đã nói rằng: "Tôi là người làm hết đó. Người này (Hyun Bin) khá cổ lỗ sĩ về công nghệ". Hyun Bin cũng ngay lập tức thừa nhận: "Bình thường, tôi không bao giờ làm những việc này. Đó là trong buổi quảng bá 'Cuộc đàm phán sinh tử' lại trùng vào ngày sinh nhật tôi". Sau đó Son Ye Jin tự tin tiếp lời: "Chúng tôi chúc mừng bằng bánh sinh nhật fan tặng anh ấy. Còn anh ấy thì chấp nhận làm hành động dễ thương cùng tôi". Có thể thấy, dù là một người thường khá kiệm lời và rất ít khi làm trò với người khác, nhưng khi người đối diện mình là ''bà xã tương lai'' nhờ, Hyun Bin đã sẵn sàng làm những hành động dễ thương cùng Son Ye Jin.

Hành động đáng yêu của Son Ye Jin khi được phóng viên hỏi về ông xã Hyun Bin Việc vợ chồng mới cưới Son Ye Jin và Hyun Bin không đi chung tới sân bay khiến cộng đồng mạng có phần tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-trinh-nhu-quoc-bao-nhan-sac-xu-kim-chi-moi-co-the-khien-tai-tu-dien-anh-hyun-bin-lam-mot-viec-khong-tuong-nhu-the-nay-day-462598.html