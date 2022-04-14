"Cặp đôi quyền lực" Hyun Bin - Son Ye Jin gây náo loạn bầu trời LA, vừa hạ cánh đã hút hồn người hâm mộ

Sao quốc tế 14/04/2022 17:52

Cặp đôi vàng BinJin cho thấy sức hút cực khủng của mình, vừa đáp xuống sân bay LA đã khiến dân tình náo loạn.

Cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin đang đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ, khoảnh khắc họ đáp xuống sân bay khiến cả bầu trời LA như bị "đốt nóng".

'Cặp đôi quyền lực' Hyun Bin - Son Ye Jin gây náo loạn bầu trời LA, vừa hạ cánh đã hút hồn người hâm mộ - Ảnh 1

Xuất hiện tại sân bay, Son Ye Jin diện áo phông trắng phối với áo khoác và quần jean, cô còn thân thiện đứng chào các phóng viên. "Anh xã" Hyun Bin thì mặc chiếc áo phông trắng và quần jeans đen trông vô cùng thoải mái.

Sau đó, cả hai bay một quãng đường dài đến sân bay quốc tế Tom Bradley ở Los Angeles. Lúc đó, tại sân bay, các phóng viên trong nước trực tiếp đến nơi để chụp hình họ, và rất nhiều fan hâm mộ cũng kéo đến.

Trong một đoạn video do một số cư dân mạng đăng tải đã thu hút sự chú ý, Hyun Bin và Son Ye Jin đang tình tứ đẩy xe chở đầy hành lý vào sảnh, người hâm mộ ùa đến ngắm hai người.

'Cặp đôi quyền lực' Hyun Bin - Son Ye Jin gây náo loạn bầu trời LA, vừa hạ cánh đã hút hồn người hâm mộ - Ảnh 2

Đặc biệt, người hâm mộ liên tục đến gần chụp ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin nhưng anh chàng Hyun Bin đã yêu cầu mọi người hạn chế quay phim để bảo vệ Son Ye Jin, và kéo cô nàng về phía anh. 

Tuy nhiên, cả hai cũng thể hiện sự tử tế trước tấm lòng của người hâm mộ tại nước bạn và thậm chí còn ký tặng cho họ. 

Được biết, Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào chiều ngày 31 tháng trước (giờ Hàn Quốc) tại Aston House ở Grand Walkerhill, Seoul. Buổi lễ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và người quen. Cả hai sau đó quyết định đi hưởng tuần trăng mật muộn màng ở Mỹ vào chiều ngày 11 tháng này, 11 ngày sau đám cưới của họ.

Theo DongA

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Từ khóa:   Sao châu Á Hyun Bin - Son Ye Jin sao Hàn

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