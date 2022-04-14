Cuộc chiến nhan sắc mỹ nhân Cbiz: Đụng hàng kiểu tóc, nhưng không ai chịu nhường ai về sắc đẹp

Sao quốc tế 14/04/2022 00:02

Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch và nhiều mỹ nhân Cbiz thường không tránh khỏi việc đụng hàng nhau trong cách tạo hình trên phim, nhờ vậy mà netizen mới có cơ hội được so sánh các mỹ nhân với nhau, xem ai đẹp hơn ai.

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện và Trương Hinh Dư trong Tư Mỹ Nhân từng bị so sánh vì có kiểu tóc khá giống nhau. Cả hai đều rất xinh đẹp, ''visual '' đẳng cấp, người hâm mộ khi nhìn vào 2 mỹ nhân rất khó có thể đưa ra được kết quả cuối cùng ai hơn ai, bởi cả 2 quá hợp với tạo hình này và nhan sắc đều thuộc hàng ''mỹ nhân''

Cuộc chiến nhan sắc mỹ nhân Cbiz: Đụng hàng kiểu tóc, nhưng không ai chịu nhường ai về sắc đẹp - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi và Trương Hinh Dư - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba và Quan Hiểu Đồng để cùng kiểu tóc và trang phục trong phim Ban Thục Truyền Kỳ. CĐM nhận định kiểu tóc này khiến cả 2 trông có phần trở nên đáng yêu hơn thay vì thần thái ''ngút trời'' như khi đi sự kiên. Tuy nhiên, cả 2 vẫn quá đỗi xinh đẹp và bất kỳ ai khi nhìn vào tạo hình của cả 2 cũng khó có thể cưỡng lại. 

Cuộc chiến nhan sắc mỹ nhân Cbiz: Đụng hàng kiểu tóc, nhưng không ai chịu nhường ai về sắc đẹp - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba và Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Kiểu tóc của Trương Hàm Vận trong Tân Tiêu Thập Nhất Lang và Triệu Lệ Dĩnh trong Sở Kiều Truyện khá giống nha

Cuộc chiến nhan sắc mỹ nhân Cbiz: Đụng hàng kiểu tóc, nhưng không ai chịu nhường ai về sắc đẹp - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàm Vận - Ảnh minh họa: Internet
Cuộc chiến nhan sắc mỹ nhân Cbiz: Đụng hàng kiểu tóc, nhưng không ai chịu nhường ai về sắc đẹp - Ảnh 4
Dương Mịch và Cửu di nương - Ảnh: Internet

 Dương Mịch chung cả kiểu tóc, trang phục với diễn viên vào vai bà chủ thanh lâu Cửu di nương trong Cung Tỏa Tâm Ngọc.

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