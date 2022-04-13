Ngày 11/4 vừa qua, netizen toàn châu Á được dịp sốc visual toàn tập khi công ty quản lý - VAST Entertainment cũng đã chịu đăng ảnh nét căng trong siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. Cũng trong ngày này, cặp vợ chồng son đã chính thức lên đường sang Mỹ để hưởng tuần trăng mật.

Nam thần - Mỹ nữ ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật - Ảnh: Newsen

Tuy nhiên, ngay khi vừa đáp xuống sân bay Mỹ, cặp đôi dã gặp phải sự cố không mong muốn. Theo SPOTV News đưa tin, cặp đôi đã không gọi được cho người quen đến đón nên đã phải nán lại sân bay. Được biết vì là chuyến đi trăng mật nên quản lý của cặp đôi đã không đi cùng. Do đó, mọi việc phát sinh trong quá trình di chuyển, Hyun Bin và Son Ye Jin đều phải tự mình xử lý.