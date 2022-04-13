Tuần trăng mật 'bão tố' của Hyun Bin - Son Ye Jin: Vừa đặt chân đến đất Mỹ đã gặp sự cố 'chấn động, 'chị đẹp' lo sốt vó vì bị 'bỏ rơi' ở sân bay

Sao quốc tế 13/04/2022 10:23

Ngay khi vừa đáp xuống sân bay Mỹ và chuẩn bị cho kỳ nghỉ trăng mật, cặp đôi thế kỷ Hyun Bin - Son Ye Jin đã gặp phải sự cố không mong muốn.

Ngày 11/4 vừa qua, netizen toàn châu Á được dịp sốc visual toàn tập khi công ty quản lý - VAST Entertainment cũng đã chịu đăng ảnh nét căng trong siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. Cũng trong ngày này, cặp vợ chồng son đã chính thức lên đường sang Mỹ để hưởng tuần trăng mật.

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Nam thần - Mỹ nữ ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật - Ảnh: Newsen

Tuy nhiên, ngay khi vừa đáp xuống sân bay Mỹ, cặp đôi dã gặp phải sự cố không mong muốn. Theo SPOTV News đưa tin, cặp đôi đã không gọi được cho người quen đến đón nên đã phải nán lại sân bay. Được biết vì là chuyến đi trăng mật nên quản lý của cặp đôi đã không đi cùng. Do đó, mọi việc phát sinh trong quá trình di chuyển, Hyun Bin Son Ye Jin đều phải tự mình xử lý.

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Cặp đôi hoang mang vì không gọi được cho người quen - Ảnh: SPOTV News

Cũng theo SPOTV News, sau ít phút hoang mang vì không gọi được cho người quen, Hyun Bin đã gọi taxi để hai vợ chồng di chuyển về nơi nghỉ ngơi.

Tại sân bay, nam thần màn ảnh xứ kim chi liên tục khiến fan hâm mộ hú hét vì những hành động ấm áp dành cho vợ. Nam diễn viên tay xách nách mang đồ đạc cho bà xã và liên tục nhìn Son Ye Jin bằng ánh mắt "không thể tình hơn".

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Hyun Bin tự tay bê vác hành lý vào cốp xe cho vợ - Ảnh: SPOTV News/The Octave

Được biết, cặp đôi nên duyên từ sau khi đóng chung siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Nội dung bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm giữa một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và sành điệu người Hàn Quốc Yoon Seri (Son Ye Jin thủ vai) với Ri Jung Hyuk (Hyun Bin thủ vai) - một sĩ quan đại úy của quân đội Triều Tiên.

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Ảnh cưới đẹp như mộng của cặp đôi - Ảnh Vast Entertainment

Trong một lần đi chơi dù lượn, vì một trận lốc xoáy mà Seri sau đó đã vô tình lạc qua biên giới Triều Tiên và gặp "tình yêu định mệnh" với quân nhân Ri Jung Hyuk. Mối tình kẻ Nam người Bắc của Ri Jung Hyeok với ái nữ nhà tài phiệt Yoon Se Ri ngay sau đó đã chớm nảy nở.

'Vợ chồng son' Hyun Bin - Son Ye Jin cho 'bay màu' cặp nhẫn cưới dù mới về chung nhà chưa lâu, netizen 'tá hỏa' khi chú rể 'tay không nhẫn' từ hôm diễn ra 'siêu đám cưới'

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Mới đây, cặp đôi quyền lực Hyun Bin - Son Ye Jin đã chính thức sang Mỹ để hưởng tuần trăng mật. Xuất hiện tại sân bay, 'vợ chồng son' Hạ Cánh Nơi Anh khiến người hâm mộ tá hỏa khi cả hai đều không đeo nhẫn cưới.

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