'Vợ chồng son' Hyun Bin - Son Ye Jin cho 'bay màu' cặp nhẫn cưới dù mới về chung nhà chưa lâu, netizen 'tá hỏa' khi chú rể 'tay không nhẫn' từ hôm diễn ra 'siêu đám cưới'

Sao quốc tế 12/04/2022 10:05

Mới đây, cặp đôi quyền lực Hyun Bin - Son Ye Jin đã chính thức sang Mỹ để hưởng tuần trăng mật. Xuất hiện tại sân bay, 'vợ chồng son' Hạ Cánh Nơi Anh khiến người hâm mộ tá hỏa khi cả hai đều không đeo nhẫn cưới.

Ngày 11/4 vừa qua, netizen toàn châu Á được dịp sốc visual toàn tập khi công ty quản lý - VAST Entertainment cũng đã chịu đăng ảnh nét căng trong siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. Cũng trong ngày này, cặp vợ chồng son đã chính thức lên đường sang Mỹ để hưởng tuần trăng mật.

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Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin chỉ đeo vòng tay đôi, còn nhẫn cưới ở đâu? - Ảnh: Dispatch/Osen

Tại sân bay, cả hai diện trang phục đơn giản nhưng tone - sur - tone vẫn khiến cho visual đỉnh cao của cặp đôi nam thần nữ thần hàng đầu Kbiz nổi bần bật. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý lại là việc cả Hyun Bin và Son Ye Jin đều không đeo nhẫn cưới.

Trước đó, dân mạng cũng đã soi ra khoảnh khắc chú rể không đeo nhẫn cưới trong siêu đám cưới dù chỉ ít phút trước đó, Hyun Bin và Son Ye Jin đã trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng kiến của toàn bộ gia đình và khách mời. 

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Tại hôn lễ, chú rể cũng tay không nhẫn khiến dân tình khó hiểu - Ảnh: Internet

Mặc dù không đeo nhẫn cưới, nhưng netizen vẫn nhận ra cặp đôi mang vòng tay đôi ở tay trái. Việc cặp vợ chồng quyền lực xứ kim chi không đeo nhẫn cưới rất có thể là để tránh sự chú ý của công chúng.

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Ảnh cưới đẹp như mộng của cặp đôi được công ty chủ quản công khai hôm 11/4 - Ảnh: Vast Entertainment

Được biết, cặp đôi bén duyên với nhau qua bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Nội dung bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm giữa một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và sành điệu người Hàn Quốc Yoon Seri (Son Ye Jin thủ vai) với Ri Jung Hyuk (Hyun Bin thủ vai) - một sĩ quan đại úy của quân đội Triều Tiên. Trong một lần đi chơi dù lượn, vì một trận lốc xoáy mà Seri sau đó đã vô tình lạc qua biên giới Triều Tiên và gặp "tình yêu định mệnh" với quân nhân Ri Jung Hyuk. Mối tình kẻ Nam người Bắc của Ri Jung Hyeok với ái nữ nhà tài phiệt Yoon Se Ri ngay sau đó đã chớm nảy nở.

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Từ khóa:   Hyun Bin Son Je Yin Hyun Bin - Son Ye Jin

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