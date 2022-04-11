'Ơn giời, bộ ảnh full HD' của đám cưới thế kỷ Hyun Bin - Son Ye Jin đây rồi: Nhan sắc của bộ đôi dâu rể thật sự khiến netizen được một phen 'sốc visual'

Sau bao ngày khiến dân tình đỏ mắt chờ đợi, cuối cùng công ty quản lý - VAST Entertainment cũng đã chịu đăng ảnh nét căng trong siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Ngày 11/4, netizen toàn châu Á được dịp sốc visual toàn tập khi công ty quản lý - VAST Entertainment cũng đã chịu đăng ảnh nét căng trong siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. Được biết, cũng trong hôm nay, cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đã chính thức lên đường sang Mỹ để hưởng tuần trăng mật.

Cặp đôi thế kỷ của showbiz Hàn - Ảnh: Vast Entertainment Trong loạt ảnh được đăng tải, cô dâu Son Ye Jin nổi bần bật dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Từ nụ cười đến ánh mắt đều toát lên niềm hạnh phúc. Tại ngày đặc biệt nhất của cuộc đời, mỹ nhân đình đám xứ Kim Chi lựa chọn 2 thiết kế váy cưới đơn giản - một outfit màu trắng tinh khôi và 1 chiếc váy màu rêu với phần ren độc lạ. Nhan sắc của chú rể cũng không phải dạng vừa - Ảnh: Vast Entertainment Về phía chú rể, nam tài tử Hạ Cánh Nơi Anh bảnh bao, lịch lãm trong bộ suit đen. Điểm nổi bật nằm ở phần cà vạt được thay thế bằng nơ đen bản to làm cả tổng thể thêm phần hút mắt.

Outfit tone - sur - tone để đi hưởng tuần trăng mật - Ảnh: Newsen Được biết, trong hôm nay Hyun Bin và Son Ye Jin đã cùng sang Mỹ để hưởng tuần trăng mật. 2 ngôi sao đình đám đều diện trang phục giản dị và đi cách nhau một khoảng để tránh thu hút quá nhiều sự chú ý. Tuy nhiên ánh mắt thì không thể giấu được niềm vui. Cặp đôi bén duyên với nhau qua bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Nội dung bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm giữa một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và sành điệu người Hàn Quốc Yoon Seri (Son Ye Jin thủ vai) với Ri Jung Hyuk (Hyun Bin thủ vai) - một sĩ quan đại úy của quân đội Triều Tiên. Trong một lần đi chơi dù lượn, vì một trận lốc xoáy mà Seri sau đó đã vô tình lạc qua biên giới Triều Tiên và gặp "tình yêu định mệnh" với quân nhân Ri Jung Hyuk. Mối tình kẻ Nam người Bắc của Ri Jung Hyeok với ái nữ nhà tài phiệt Yoon Se Ri ngay sau đó đã chớm nảy nở.

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