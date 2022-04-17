Hé lộ thời điểm 'mối lương duyên' của Hyun Bin - Son Ye Jin bắt đầu, đàng trai còn dành hành động đặc biệt cho vợ

Đoạn clip phỏng vấn cũ của Hyun Bin và Son Ye Jin bỗng thu hút sự chú ý trở lại.

Vừa qua, hôn lễ thế kỷ của Hyun Bin và Son Ye Jin khiến người hâm mộ cả trong và ngoài nước vui mừng khôn xiết. Dư âm của ngày vui vẫn còn kéo đến tận hôm nay. Cụ thể, mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng mạng xứ Hàn bất ngờ "đào mộ" lại đoạn clip Hyun Bin và Son Ye Jin cùng tham gia phỏng vấn tại thời điểm quảng bá phim "Cuộc đàm phán sinh tử" vào năm 2018.

Ánh mắt tình tứ của cặp đôi tại buổi ra mắt phim làm dấy lên nhiều tin đồn hẹn hò - Ảnh: Cắt từ clip

Theo nhận xét của đa số netizen, trongxuyên suốt buổi phỏng vấn, cả Hyun Bin và Son Ye Jin đều có những phản ứng rất thú vị như bị lôi cuốn bởi phần chia sẻ của đối phương. Không chỉ vậy, trùng hợp lần này, cả 2 còn ngồi rất gần nhau và Hyun Bin cũng không ngần ngại dành ánh mắt "7 phần nuông chiều" hướng về phía Son Ye Jin không rời.

Ngay thời điểm đó, cặp đôi cũng vướng một vài tin đồn rằng Hyun Bin đặc biệt đối xử tốt với Son Ye Jin tại trường quay. Người hâm mộ cũng nhận ra và liên tục để lại bình luận về khoảnh khắc này.

Cả 2 còn rất hào hứng với phần chia sẻ của đối phương - Ảnh: Cắt từ clip

Có kiến còn cho rằng tình cảm của Hyun Bin và Son Ye Jin đã xuất hiện từ thời điểm hai người kết hợp cùng bộ phim "Cuộc đàm phán sinh tử", có người cho rằng Hyun Bin chính là người đã phải lòng trước. Thế nhưng, dù là từ thời điểm nào nhưng có không thể phủ nhận cặp đôi có mối lương duyên rất đặc biệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-thoi-diem-moi-luong-duyen-cua-hyun-bin-son-ye-jin-bat-dau-dang-trai-con-danh-hanh-dong-dac-biet-cho-vo-462753.html