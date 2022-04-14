Nhiều người hâm mộ đang lên tiếng kêu gọi các fan ''cuồng'' của cặp đôi, hãy tôn trọng quyền riêng tư ''Đại uý Ri Jung Hyuk'' và bà xã ''Yoon Se Ri''.

Ngay sau ''lễ cưới thế kỷ'' được diễn ra hoàn tất, Hyun Bin và Son Ye Jin đã đến Los Angeles, Mỹ để bắt đầu kỳ nghỉ trăng mật kéo dài 11 ngày. Được biết, ngay sau khi đáp xuống sân bay, đã có rất nhiều fan ''cuồng'' có nhiều hành động thiếu kiềm chế hay thiếu ý thức về việc tôn trọng quyền riêng tư của Idol khi quây chặt lấy vợ chồng Hyun Bin. Thậm chí, nhiều người còn không thèm mang khẩu trang, dù tình hình dịch Covid 19 bên Mỹ vẫn còn nguy cơ lây nhiễm khá cao.

Fan ''cuồng' quây quanh vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chiều lòng fan của mình khi nán lại để ký tặng fan nhưng vì đây là chuyến đi này không có quản lý nên ngoài việc tự quán xuyến, Hyun Bin còn đích thân chăm sóc, bảo vệ bà xã. Đồng thời, nam diễn viên còn tỏ ra cực kỳ khó chịu trước những người không mang khẩu trang lại muốn sát gần đến bà xã của anh.

Hyun Bin yêu cầu fan không mang khẩu trang thì không được đứng gần vợ mình - Ảnh: Internet

Netizen tỏ ra cực kỳ bức xúc trước hành động ''quá khích'' của fan ''cuồng'' - Ảnh: Internet

Truyền thông Hàn Quốc cũng tỏ ra bất bình trước tình huống này. Ngoài ra thì trên MXH, nhiều netizen cũng bày tỏ sự bức xúc trước hành động quá khích của fan tại sân bay và khuyên người hâm mộ nên tôn trọng quyền riêng tư của cặp đôi, bởi vì đây lẽ ra phải là khoảnh khắc hạnh phúc của cả 2 sau đám cưới và họ xứng đáng được hưởng trọn sự tự do, riêng tư với nhau thay vì bị quấy rầy như ở sân bay vào ngày hôm qua.

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