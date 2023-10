Khán giả Việt biết đến Song Ji Hyo qua hình tượng mỹ nhân không tuổi, ngây thơ như một nữ sinh đại học dù đã U40. Với biệt danh đáng yêu là “Mợ ngố” từ loạt show truyền hình Running Man, Song Ji Hyo bất ngờ lột xác với vẻ "đẹp trai khó cưỡng" trong loạt ảnh mới.

Nữ diễn viên Song Ji Hyo tiết lộ hình ảnh gần đây của cô nàng với mái tóc ngắn siêu ngầu. Vào ngày 13, Song Ji Hyo đã đăng một số bức ảnh lên trang cá nhân của mình.



Trong một bức ảnh được đăng tải, Song Ji Hyo với kiểu tóc ngắn, chống cằm và nhìn vào máy ảnh. "Mợ ngố" trông vô cùng "đẹp trai" trong kiểu tóc ngắn khiến người hâm mộ "rụng tim".

Hình ảnh mới nhất của 'mợ ngố' - Ảnh: Instagram

Một bức ảnh khác, cô nàng đeo kính và selfie. Mặc dù đã 42 tuổi, nhưng nhan sắc của "Mợ" vẫn còn rất "thiếu nữ" đến độ không thể tin được.

Song Ji Hyo nổi tiếng khắp châu Á và nhiều quốc gia trên thế giới với vai trò là thành viên nữ duy nhất 10 năm liên tục góp mặt và tham gia vào chương trình truyền hình nổi tiếng Running Man Hàn Quốc.

Mỹ nhân không tuổi Song Ji Hyo - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cô còn tham gia chương trình We Got Married phiên bản Trung Quốc. Không chỉ vậy, các bộ phim của Song Ji Hyo còn gây sức hút khó cưỡng với khán giả màn ảnh qua những vai diễn ấn tượng của cô. Năm ngoái, cô còn xuất hiện trong bộ "Come to the Witch's Restaurant" cùng Nam Ji Hyun và Chae Jong Hyeop.

Theo DongA

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-nang-dep-trai-phien-ban-u40-song-ji-hyo-tiep-tuc-khien-fan-ham-mo-chet-me-chet-met-voi-mai-toc-ngan-cuc-cool-nhan-sac-ngay-cang-thang-hang-462140.html