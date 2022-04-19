Park Min Young khiến fan hâm mộ 'sốc' visual - Nhan sắc bị thời gian lãng quên sau 16 năm kể từ phim 'Gia đình là số 1'

Đã 16 năm kể từ lúc bộ phim 'Gia đình là số 1' lên sóng, nhưng nữ diên viên Park Min Young vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân, trẻ trung. Mới đây, cô nàng khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì gương mặt mộc quá đỉnh so với tuổi.

Nữ diên viên Park Min Young mới đây đã đăng mộ vài bức ảnh lên trang cá nhân của mình. Trong ảnh, Park Min Young khoe mình đã gặp diễn viên Jung Woon Seo, từng đóng chung với cô trong bộ phim Chuyện Tình Công Sở Ở Cục Khí Tượng của đài JTBC. Cô nàng đã đích thân đến xem và cổ vũ cho màn trình diễn của Jung Woon Seon khiến người hâm mộ xít xoa vì sự ấm áp của cô.

Ngay cả khi để mặt mộc, không trang điểm, Park Min Young vẫn khoe được vẻ đẹp rực rỡ khiến bao người ngưỡng mộ. Cô nàng vẫn sở hữu vẻ đẹp không khác gì mấy so với khi xuất hiện trong bộ phim 'Gia đình là số 1' của đài MBC năm 2006.

Gần đây, Park Min Young đảm nhận vai Jin Ha Kyung trong Chuyện Tình Công Sở Ở Cục Khí Tượng. Tác phẩm này cô kết hợp cùng mỹ nam Song Kang tạo nên một 'couple' vô cùng đáng yêu. Bộ phim đã thành công tốt đẹp và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả.

Theo Chosun Media

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