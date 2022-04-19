Nóng: Phiên tòa thứ 3 xét xử Cựu chủ tịch YG Yang Hyun Suk về tội đe dọa tính mạng nhân chứng

Sao quốc tế 19/04/2022 07:51

Phiên xét xử lần thứ 3 của cựu chủ tịch YG Yang Hyun Suk (52 tuổi) về tội đe dọa tính mạng nhân chứng để bao che tội danh sử dụng ma túy cho B.I (tên thật là Kim Han Bin, 26 tuổi) xuất thân từ nhóm nhạc iKON, đã được diễn ra vào ngày 18/4.

Nóng: Phiên tòa thứ 3 xét xử Cựu chủ tịch YG Yang Hyun Suk về tội đe dọa tính mạng nhân chứng - Ảnh 1

Chiều 18/4, Phòng giải quyết hình sự số 23 của Tòa án quận trung tâm Seoul dự kiến ​​sẽ tổ chức phiên xét xử thứ ba đối với Yang Hyun-suk với tội danh vi phạm Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với các tội phạm cụ thể, trong trường hợp này là đe dọa trả thù nhân chứng Han Seo Hee.

Trước đó, vào tháng 8, công tố viên cho biết đã thu thập lời khai, và xác định Yang Hyun Suk từng dọa giết, ép buộc nhân chứng thay đổi lời khai để che đậy vụ sử dụng chất cấm của B.I - cựu trưởng nhóm iKON. Quay trở lại thời điểm B.I bị tố giác có dính líu đến chất cấm, cô Han đã bị bắt vì bản thân sử sụng m.a t.ú.y. Trong quá trình thẩm vấn, cô ấy nói rằng đã giao cần sa thu được từ một người mua là cựu thành viên iKON. Tuy nhiên, sau đó cô đã rút lại tuyên bố của mình trong một cuộc thẩm vấn tiếp theo. Nhờ vậy, B.I đã tránh phải đối mặt với cáo buộc sử dụng m.a t.ú.y bất hợp pháp của mình vào thời điểm đó.

Sau đó, vào năm 2019, Han Seo Hee tiết lộ thông qua Ủy ban Quyền lợi Quốc gia rằng cô đã bị YG áp lực từ bên ngoài khiến cho cô phải đổi lời khai.

 Theo đó, Ủy ban Quyền lợi Quốc gia đã chuyển tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát và công tố để tổng hợp kết quả điều tra và giao 4 người trong đó bao gồm B.I và Yang Hyun Suk cho tòa án.

 Nóng: Phiên tòa thứ 3 xét xử Cựu chủ tịch YG Yang Hyun Suk về tội đe dọa tính mạng nhân chứng - Ảnh 2

Trong phiên xét xử đầu tiên diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, phía Yang Hyun Suk phủ nhận sự thật: "Đúng là Yang Hyun Suk đã gặp cô Han, nhưng không có sự đe dọa hay ép buộc nào xảy ra.”

Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng tòa án vẫn có thể xác lập tội danh đe dọa nhân chứng cho Yang, vì cơ quan điều tra đã tìm thấy các bằng chứng gián tiếp, sự nhất quán trong lời khai của Han Seo Hee cũng như môt số nhân chứng liên quan khác trong vụ việc B.I mua và sử dụng chất cấm.

Nóng: Phiên tòa thứ 3 xét xử Cựu chủ tịch YG Yang Hyun Suk về tội đe dọa tính mạng nhân chứng - Ảnh 3

Mặt khác, vào tháng 9 năm ngoái, B.I đã bị kết án 3 năm tù giam và 4 năm tù treo vì tội mua bán ma túy (vi phạm luật quản lý ma túy). Vì bị cáo không kháng cáo nên hình phạt đã được xác nhận.

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Từ khóa:   yang hyun suk công ty quản lý YG iKON

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