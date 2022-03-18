Album thứ 3 'INVU' của Taeyeon giành được 2 giải thưởng trên Gaon Chart và 7 giải trên các chương trình âm nhạc trong 4 tuần liên tiếp

Taeyeon (SNSD) đã giành được 2 giải thưởng trên Bảng xếp hạng Gaon Chart trong 4 tuần liên tiếp với full album thứ 3 'INVU'.

Bài hát chủ đề 'INVU' trong full album thứ 3 của Taeyeon phát hành vào ngày 14 tháng 2, đã được ghi nhận vào tối ngày 17/3 của tuần thứ 10 (6/3/2022 ~ 12/3/2022) leo lên vị trí đầu bảng với 2 giải thưởng ở từng mục Digital và Streaming trong 4 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Gaon Charts, qua những chiến tích vẻ vang này chúng ta có thể thấy được sức mạnh bất bại và sự nổi tiếng lâu dài của Taeyeon.

Taeyeon đã giành vị trí No.1 trên Melon Weekly Chart (7/3~13/3) vào tuần thứ hai của tháng 3 với bài hát ‘INVU’ và tiếp tục dẫn đầu trong ba tuần liên tiếp, và một lần nữa trưởng nhóm SNSD khẳng định vị thế của mình khi đạt được Triple Crowns trong MBC’s ‘Show!, 'Music Core' và SBS 'Inkigayo', thu về được 7 cúp trên các chương trình âm nhạc.

Bài hát chủ đề 'INVU' trong full album thứ 3 của Taeyeon là một bài hát pop dance dựa trên nền nhạc house với âm thanh synth nhẹ nhàng, mơ mộng và giai điệu sáo ấn tượng trong phần điệp khúc. Dù lời bài hát sẽ mang lại cảm giác bị tổn thương và mệt mỏi nhưng bài hát vẫn đón nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ nghe nhạc thông qua việc Taeyeon thể hiện cảm xúc mãnh liệt và tuyệt vọng khi nhìn thấy đối phương quá đổi thay với bản thân và với 'tôi' - một người không biết quý trọng tình cảm trong ‘sự yêu thương’ đó.

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