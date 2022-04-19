"Bé út" Minzy (2NE1) khoe ảnh nhí nhố cùng người chị "không tuổi" Dara: Hé lộ hậu trường lễ hội âm nhạc Coachella 2022

Sao quốc tế 19/04/2022 21:31

Gong Min-ji hay còn được biết đến nghệ danh quen thuộc là Minzy tiết lộ ảnh hậu trường Coachella 2022 và đùa nghịch cùng Sandara Park.

Tối 18/4, Minzy đã đăng một số bức ảnh lên Instagram cá nhân cùng với dòng chữ "Coachella BTS (hậu trường Coachella)".

Ngày 17/4 vừa qua, Minzy đã tái hợp cùng 3 người chị 2NE1 của mình trình diễn bài hit của nhóm trên sân khấu Lễ hội Coachella 2022, và sau đó Minzy đã tung ra những bức ảnh cực hot được chụp trong phòng chờ. Trong ảnh, cô nàng đang được trang điểm với phong cách cực độc đáo, làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Trang phục kết hợp nét trang điểm này đã nâng sự quyến rũ, gợi cảm của Minzy lên một tầm mới.

'Bé út' Minzy (2NE1) khoe ảnh nhí nhố cùng người chị 'không tuổi' Dara: Hé lộ hậu trường lễ hội âm nhạc Coachella 2022 - Ảnh 1
Ảnh : Instagram '_minzy_mz'

Trong bức ảnh khác, “bé út” Minzy đang đùa nghịch, chạm vào kiểu tóc độc lạ của cô chị “không tuổi” Sandara Park với vẻ mặt hớn hở như lần đầu tiên chiêm ngưỡng một thứ gì đó mới lạ nhưng cũng không kém phần thú vị. Bức ảnh còn thú vị hơn khi được chụp ngay lúc Sandara Park đang bận ăn bánh quy nhưng khi máy quay hướng tới thì ngay lập tức tạo dáng, biểu cảm thần thái như một siêu mẫu chuyên nghiệp.

'Bé út' Minzy (2NE1) khoe ảnh nhí nhố cùng người chị 'không tuổi' Dara: Hé lộ hậu trường lễ hội âm nhạc Coachella 2022 - Ảnh 2
Ảnh : Instagram '_minzy_mz'

Ngoài những bức ảnh cá nhân, Minzy cũng đăng một vài bức ảnh chụp trên sân khấu Coachella. Cô nàng đã thể hiện những màn trình diễn một cách bùng nổ và cho thấy đẳng cấp ‘dancer’ của mình ngày càng chuyên nghiệp và bốc lửa.

'Bé út' Minzy (2NE1) khoe ảnh nhí nhố cùng người chị 'không tuổi' Dara: Hé lộ hậu trường lễ hội âm nhạc Coachella 2022 - Ảnh 3

'Bé út' Minzy (2NE1) khoe ảnh nhí nhố cùng người chị 'không tuổi' Dara: Hé lộ hậu trường lễ hội âm nhạc Coachella 2022 - Ảnh 4
Ảnh : Instagram '_minzy_mz'

Tài khoản chính thức của đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc đã bình luận: "Tôi ủng hộ hết mình cho 2NE1 tại lễ hội âm nhạc Coachella 2022”. Nhiều người nổi tiếng và người hâm mộ ở trong và ngoài nước kêu gào thích thú khi thấy sự tái hợp của 2NE1.

Các thành viên 2NE1 đã tái hợp sau 6 năm 4 tháng. Họ đã tham gia Lễ hội Coachella 2022 được tổ chức tại Thung lũng Indio Coachella, California, Mỹ vào ngày 17/4 và biểu diễn bài hit 'I'm the Best'. Khi biết được 2NE1 tái hợp và biểu diễn trên sân khấu Coachella, người hâm mộ trên toàn thế giới reo hò và hòa vào không khí lễ hội âm nhạc lớn này trên mọi phương diện.

'Bé út' Minzy (2NE1) khoe ảnh nhí nhố cùng người chị 'không tuổi' Dara: Hé lộ hậu trường lễ hội âm nhạc Coachella 2022 - Ảnh 5

'Bé út' Minzy (2NE1) khoe ảnh nhí nhố cùng người chị 'không tuổi' Dara: Hé lộ hậu trường lễ hội âm nhạc Coachella 2022 - Ảnh 6
Ảnh : Instagram '_minzy_mz'
HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ

HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ

Hyuna ‘đu trend’ theo mọi người, tạo dáng chữ V hướng thẳng trước ống kính thể hiện phong cách năng động nhưng không kém phần gợi cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   2NE1 2NE1 tái hợp sao châu á

TIN LIÊN QUAN

HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ

HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú

Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên

Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên

'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát'

'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát'

'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới

'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới

Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất

Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?