"Bé út" Minzy (2NE1) khoe ảnh nhí nhố cùng người chị "không tuổi" Dara: Hé lộ hậu trường lễ hội âm nhạc Coachella 2022

Gong Min-ji hay còn được biết đến nghệ danh quen thuộc là Minzy tiết lộ ảnh hậu trường Coachella 2022 và đùa nghịch cùng Sandara Park.

Tối 18/4, Minzy đã đăng một số bức ảnh lên Instagram cá nhân cùng với dòng chữ "Coachella BTS (hậu trường Coachella)". Ngày 17/4 vừa qua, Minzy đã tái hợp cùng 3 người chị 2NE1 của mình trình diễn bài hit của nhóm trên sân khấu Lễ hội Coachella 2022, và sau đó Minzy đã tung ra những bức ảnh cực hot được chụp trong phòng chờ. Trong ảnh, cô nàng đang được trang điểm với phong cách cực độc đáo, làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Trang phục kết hợp nét trang điểm này đã nâng sự quyến rũ, gợi cảm của Minzy lên một tầm mới.

Ảnh : Instagram '_minzy_mz' Trong bức ảnh khác, “bé út” Minzy đang đùa nghịch, chạm vào kiểu tóc độc lạ của cô chị “không tuổi” Sandara Park với vẻ mặt hớn hở như lần đầu tiên chiêm ngưỡng một thứ gì đó mới lạ nhưng cũng không kém phần thú vị. Bức ảnh còn thú vị hơn khi được chụp ngay lúc Sandara Park đang bận ăn bánh quy nhưng khi máy quay hướng tới thì ngay lập tức tạo dáng, biểu cảm thần thái như một siêu mẫu chuyên nghiệp. Ảnh : Instagram '_minzy_mz' Ngoài những bức ảnh cá nhân, Minzy cũng đăng một vài bức ảnh chụp trên sân khấu Coachella. Cô nàng đã thể hiện những màn trình diễn một cách bùng nổ và cho thấy đẳng cấp ‘dancer’ của mình ngày càng chuyên nghiệp và bốc lửa.

Ảnh : Instagram '_minzy_mz' Tài khoản chính thức của đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc đã bình luận: "Tôi ủng hộ hết mình cho 2NE1 tại lễ hội âm nhạc Coachella 2022”. Nhiều người nổi tiếng và người hâm mộ ở trong và ngoài nước kêu gào thích thú khi thấy sự tái hợp của 2NE1. Các thành viên 2NE1 đã tái hợp sau 6 năm 4 tháng. Họ đã tham gia Lễ hội Coachella 2022 được tổ chức tại Thung lũng Indio Coachella, California, Mỹ vào ngày 17/4 và biểu diễn bài hit 'I'm the Best'. Khi biết được 2NE1 tái hợp và biểu diễn trên sân khấu Coachella, người hâm mộ trên toàn thế giới reo hò và hòa vào không khí lễ hội âm nhạc lớn này trên mọi phương diện. Ảnh : Instagram '_minzy_mz'

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