'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát'

Sao quốc tế 15/04/2022 11:59

‘Chị cả của TWICE’ - Nayeon bộc lộ khí chất thiếu nữ trưởng thành.

Tối 14/4, một vài bức ảnh của Nayeon đã được đăng trên ‘Twicetagram' - Instagram chính thức của TWICE.

'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát' - Ảnh 1

‘Cô tiên răng thỏ’ Nayeon đã diện một chiếc váy họa tiết hoa trông rất ngây thơ và xinh đẹp. Cô nàng mỉm cười thật tươi trước ống kính, khoe thân hình cùng với mái tóc dài hơi rối một chút như công chúa trong các bộ phim hoạt hình khiến ai nấy cũng xốn xang, tim lỡ đánh rơi một nhịp. 

'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát' - Ảnh 2'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát' - Ảnh 3

'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát' - Ảnh 4
Ảnh : Instagram 'Twicetagram'

Đôi má hồng và làn da rạng rỡ của Nayeon cũng khiến không ít người ghen tị ao ước. Sự trưởng thành của Nayeon ngày càng được thể hiện rõ qua các bức hình được đăng và trong các MV ca nhạc của nhóm.

Gần đây, TWICE đã tổ chức chuyến lưu diễn thế giới thứ tư của nhóm mang tên 'TWICE 4TH WORLD TOUR III.

'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát' - Ảnh 5

'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát' - Ảnh 6
Ảnh : JYP Entertainment

Với sự thành công tốt đẹp của bảy buổi biểu diễn tại năm thành phố của Mỹ, TWICE sẽ tiếp tục với buổi concert tại Tokyo Dome ở Nhật Bản từ ngày 23/4~25/4 và một buổi biểu diễn encore (Buổi concert cuối cùng trong tour lưu diễn) tại Sân vận động Bank of California ở Los Angeles, Mỹ vào ngày 14/5 và 15/5.

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Từ khóa:   TWICE Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc sao châu á

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