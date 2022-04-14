'Bà cả Penthouse' Lee Ji-ah dù đã bước sang tuổi 40 nhưng thời gian đã bỏ quên nhan sắc của cô, ngày càng quý phái và đẹp hút hồn như gái đôi mươi

Trong bộ ảnh mới, ‘Bà cả Penthouse’ Lee Ji-ah đã kết hợp áo khoác trắng cùng với chân váy denim màu trắng nữ tính nhưng kiểu cách đầy quyến rũ. Với đôi mắt cuốn hút và thần thái sang trọng, quý phái của mình đồng thời sử dụng màu trắng làm màu chủ đạo của concept mùa xuân, Lee Ji-ah đã tạo nên những bức ảnh tuyệt vời của một quý cô thanh lịch.

Nữ diễn viên đã thể hiện đúng concept mùa xuân tươi sáng, thuần khiết, nhẹ nhàng nhưng vẫn cho thấy được mỹ nữ “không góc chết” qua từng góc chụp.

Nếu nhìn qua, không ai nghĩ rằng Lee Ji-ah đã ngoài tuổi 40 nhờ vào nhan sắc và thần thái khiến thời gian đã bỏ quên cô qua bao năm tháng.

Lee Ji-ah đã ngoài tuổi 40 nhưng nhan sắc vẫn như gái đôi mươi

Sau sự thành công của 3 phần phim ‘Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu’ của đài SBS, ‘Bà cả Penthouse’ Lee Ji-ah sẽ tiếp tục xuất hiện trong bộ phim mới 'It's Alright'. Đây là bộ phim ngắn đầu tay của đạo diễn Joo Dong-min (một trong các đạo diễn của bộ phim "Penthouse").

Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu (Phần 1)

"Bà cả Penthouse" - Lee Ji-ah