Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất

Sao quốc tế 13/04/2022 13:46

Jessica - cựu thành viên SNSD, chia sẻ trạng thái hiện tại của mình sau tranh cãi gần đây về quốc tịch người Trung gốc Hàn.

Tối 12/4, Jessica đã đăng một vài bức ảnh trên Instagram của mình để quảng cáo cho cửa hàng bán quần áo và phụ kiện trực tuyến - Vestiaire.

Trong những bức ảnh được đăng, Jessica mỉm cười trước ống kính, toát lên vẻ đẹp của một quý cô thanh lịch, trưởng thành trong set đồ đơn giản gồm áo thun trắng tay dài, quần jean, và giày thể thao nhưng vẫn khéo léo khoe chiếc túi được đặt trên bàn để quảng cáo cho thương hiệu.

Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất - Ảnh 1Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất - Ảnh 2

Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất - Ảnh 3
Ảnh : Instagram 'jessica.syj'

Đây là bài đăng đầu tiên trong khoảng mười ngày kể từ khi có thông tin được tiết lộ rằng Jessica đang tham gia chương trình âm nhạc ở Trung Quốc với tư cách là người Trung gốc Hàn.

Jessica sẽ trở lại giới phát thanh truyền hình Trung Quốc khi xuất hiện trong show sống còn 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng' mùa 3 của Trung Quốc. Chương trình sẽ cho khán giả thấy được sự cạnh tranh của những người nổi tiếng trên 30 tuổi và ra mắt một nhóm nữ gồm năm thành viên. Ở mùa trước, các cựu thành viên Miss A là Fei, Jia đã tham gia xuất hiện và thu hút sự chú ý từ khán giả và giới truyền thông.

Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất - Ảnh 4

Vì Jessica từng là thành viên của SNSD, nên có rất nhiều cặp mắt và sự bàn tán về việc cô nàng tham gia một chương trình âm nhạc tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, thông tin quốc tịch của Jessica được ghi là 'Hàn-Trung' trong hồ sơ của chương trình bị rò rỉ ra ngoài đã làm dấy lên tranh cãi gần đây.

Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất - Ảnh 5

Đáp lại dư luận, công ty quản lý của Jessica cho biết: "Đúng là Jessica sẽ tham dự chương trình và đã chuẩn bị xong, nhưng phía chúng tôi không viết hồ sơ thông tin để gửi cho đài truyền hình. Ngay cả đài truyền hình cũng nói rằng đó không phải là nội dung của họ. Họ nói rằng thông tin hồ sơ bị rò rỉ là không đúng sự thật, nhưng họ không thể hiểu được diễn biến câu chuyện sau đó lại đi theo hướng xấu như vậy."

Từ khóa:   Jessica sao châu Á SNSD Tỷ tỷ đạp đạp gió rẽ sóng

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