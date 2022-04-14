'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới

Sao quốc tế 14/04/2022 14:50

Suzy mang cảm giác mùa hè đang đến rất gần cho người hâm mộ qua bộ ảnh mới của mình.

Cô nàng đã kết hợp với một thương hiệu thời trang của Hàn để giới thiệu bộ sưu tập concept mùa hè mới tới cho mọi người.

Bộ ảnh lần này của Suzy dựa trên concept 'Sweet Summer Days', cho thấy những set đồ thường ngày vô cùng mới mẻ và hợp thời trang cho mùa hè sắp tới. Suzy thể hiện khéo léo nhiều cách tạo dáng và phong cách thời trang khi phối quần denim sáng màu với áo thun bó và áo blouse kiểu nữ đan xen những họa tiết rất hợp cho thời tiết mùa hè.

'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới - Ảnh 1
'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới - Ảnh 2

Tuy khoác lên mình những bộ đồ vô cùng đơn giản nhưng Suzy vẫn toát lên vẻ thanh lịch, trưởng thành và nét đẹp xứng danh “tình đầu quốc dân” của mình.

'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới - Ảnh 3
'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới - Ảnh 4

Sau bộ phim "Wonderland" hợp tác cùng các nam diễn viên điển trai là Gong Yoo, Park Bo Gum và Choi Woo Shik, Suzy tiếp tục quảng bá tác phẩm mới "Anna" của Coupang Play. 

'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới - Ảnh 5
Dàn diễn viên phim 'Wonderland' (2021)

Ngoài ra Suzy cũng đã phát hành một đĩa đơn mới mang tên "Satellite" hồi tháng hai vừa qua, đặc biệt lần này cô nàng đã tham gia viết lời cho thành phẩm của mình.

'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới - Ảnh 6
Ảnh trong MV 'Satellite' của Suzy phát hành ngày 17/2/2022

Cuối năm 2020, cô nàng đã tham gia với tư cách là vai nữ chính diễn cùng với nam diễn viên Nam Joo Hyuk trong bộ phim rất ăn khách của đài tvN kết hợp với Netflix “Start-up - Khởi nghiệp"

'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới - Ảnh 7
Phim 'Start-up' của đài tvN
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Jessica - cựu thành viên SNSD, chia sẻ trạng thái hiện tại của mình sau tranh cãi gần đây về quốc tịch người Trung gốc Hàn.

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Từ khóa:   Bae Suzy sao châu á Suzy

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