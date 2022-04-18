HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ

Chiều tối 17/4, Hyuna đã đăng tải một vài bức ảnh lên Instagram của mình. Trong ảnh, Hyuna thể hiện mình trước ống kính vô cùng thoải mái với vẻ ngoài sành điệu khi kết hợp chiếc mũ màu cam, áo thun bó màu trắng cổ chữ V và quần jeans sáng màu. Trong set đồ này, cô nàng vừa khoe được body gợi cảm cùng đôi chân dài miên man của mình, vừa thể hiện được phong cách năng động, ‘chất chơi’ làm tôn bộ đồ tuy đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt.

Ảnh : Instagram 'hyunah_aa'

Thân hình chữ S của Hyuna cực kỳ cuốn hút. Từng đường cong và vòng eo con kiến của cô nàng ​​khi mặc trang phục như vậy đã nâng vẻ quyến rũ cho Hyuna lên một tầm cao mới.