HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ

Hyuna ‘đu trend’ theo mọi người, tạo dáng chữ V hướng thẳng trước ống kính thể hiện phong cách năng động nhưng không kém phần gợi cảm.
- "Quý cô bắt hoa may mắn" - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý "Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn"
- Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên
Chiều tối 17/4, Hyuna đã đăng tải một vài bức ảnh lên Instagram của mình. Trong ảnh, Hyuna thể hiện mình trước ống kính vô cùng thoải mái với vẻ ngoài sành điệu khi kết hợp chiếc mũ màu cam, áo thun bó màu trắng cổ chữ V và quần jeans sáng màu. Trong set đồ này, cô nàng vừa khoe được body gợi cảm cùng đôi chân dài miên man của mình, vừa thể hiện được phong cách năng động, ‘chất chơi’ làm tôn bộ đồ tuy đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt.
Thân hình chữ S của Hyuna cực kỳ cuốn hút. Từng đường cong và vòng eo con kiến của cô nàng khi mặc trang phục như vậy đã nâng vẻ quyến rũ cho Hyuna lên một tầm cao mới.
Ngoài ra, ‘Miss Hyun-ah’ của chúng ta còn bắt trend đang nổi như cồn ở Hàn Quốc khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Kiểu tạo dáng giơ tay chữ V hướng thẳng được rất nhiều nhóm nhạc nữ Hàn Quốc như TWICE, IVE,... hay dùng để tạo dáng trước ống kính, gần đây thủ lĩnh của SNSD - Taeyeon cũng ‘đu trend' dí dỏm này và nhận được nhiều phản ứng tích cực đến từ người hâm mộ.
Từ lâu, người hâm mộ trong nước và ngoài nước đều biết Hyuna và Dawn công khai mối quan hệ tình cảm với nhau và gần đây nhất, cô nàng đã nhận được lời cầu hôn từ người bạn trai yêu dấu của mình khiến dân mạng vô cùng thích thú và gửi những lời chúc mừng đầy yêu thương đến cho ‘cặp đôi nổi loạn’ này.