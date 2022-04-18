HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ

Sao quốc tế 18/04/2022 14:19

Hyuna ‘đu trend’ theo mọi người, tạo dáng chữ V hướng thẳng trước ống kính thể hiện phong cách năng động nhưng không kém phần gợi cảm.

Chiều tối 17/4, Hyuna đã đăng tải một vài bức ảnh lên Instagram của mình. Trong ảnh, Hyuna thể hiện mình trước ống kính vô cùng thoải mái với vẻ ngoài sành điệu khi kết hợp chiếc mũ màu cam, áo thun bó màu trắng cổ chữ V và quần jeans sáng màu. Trong set đồ này, cô nàng vừa khoe được body gợi cảm cùng đôi chân dài miên man của mình, vừa thể hiện được phong cách năng động, ‘chất chơi’ làm tôn bộ đồ tuy đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt.

HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ - Ảnh 1
Ảnh : Instagram 'hyunah_aa'

Thân hình chữ S của Hyuna cực kỳ cuốn hút. Từng đường cong và vòng eo con kiến của cô nàng ​​khi mặc trang phục như vậy đã nâng vẻ quyến rũ cho Hyuna lên một tầm cao mới.

Ngoài ra, ‘Miss Hyun-ah’ của chúng ta còn bắt trend đang nổi như cồn ở Hàn Quốc khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Kiểu tạo dáng giơ tay chữ V hướng thẳng được rất nhiều nhóm nhạc nữ Hàn Quốc như TWICE, IVE,... hay dùng để tạo dáng trước ống kính, gần đây thủ lĩnh của SNSD - Taeyeon cũng ‘đu trend' dí dỏm này và nhận được nhiều phản ứng tích cực đến từ người hâm mộ.

HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ - Ảnh 2
Ảnh : Instagram 'hyunah_aa'

Từ lâu, người hâm mộ trong nước và ngoài nước đều biết Hyuna và Dawn công khai mối quan hệ tình cảm với nhau và gần đây nhất, cô nàng đã nhận được lời cầu hôn từ người bạn trai yêu dấu của mình khiến dân mạng vô cùng thích thú và gửi những lời chúc mừng đầy yêu thương đến cho ‘cặp đôi nổi loạn’ này.

HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ - Ảnh 3
Ảnh : Instagram 'hyunah_aa'
HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ - Ảnh 4
Dawn cầu hôn Hyun-ah sau 6 năm hẹn hò
Từ khóa:   ca sĩ Hàn Quốc Kbiz sao châu á HyunA

TIN LIÊN QUAN

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú

"Quý cô bắt hoa may mắn" - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý "Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn"

"Quý cô bắt hoa may mắn" - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý "Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn"

Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên

Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên

'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát'

'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát'

'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới

'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới

Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất

Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?