"Quý cô bắt hoa may mắn" - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý "Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn"

Sao quốc tế 16/04/2022 17:01

Nữ diễn viên Gong Hyo-jin xác nhận đang hẹn hò với chàng ca sĩ kém 10 tuổi Kevin Oh, chứng minh phụ nữ khi yêu sẽ trông đẹp hơn.

Mới đây, Gong Hyo-jin kết hợp với thương hiệu 'Saturday Island' khoe “nhan sắc không tuổi" của mình qua bộ sưu tập ảnh mùa hè 2022.

Trong từng bức ảnh, Gong Hyo-jin đã thể hiện sự quyến rũ ‘làm nên thương hiệu’ của mình khi diện những bộ cánh màu sắc nhã nhặn, đơn giản đan xen với những họa tiết hoa lá đúng với concept của bộ ảnh. Trông nữ diễn viên rất thoải mái và vui vẻ khi chụp bộ ảnh này.

“Quý cô bắt hoa may mắn” Gong Hyo-jin đã bước sang tuổi 43, nhưng cô vẫn làm toát lên vẻ quyến rũ, thanh lịch kết hợp với một chút dễ thương khiến mọi người lầm tưởng cô chỉ mới ở độ tuổi gái đôi mươi.

'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 1

'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 2
Ảnh : Saturday Island

Gong Hyo-jin trong tạo hình mới mẻ đã thể hiện sự vui vẻ của mình ngay trên khuôn mặt đã rất và thoải mái.

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự ghen tị rằng Gong Hyo-jin dường như ngày càng xinh đẹp hơn theo từng ngày, đây có phải là dấu hiệu khi yêu và đang ở giai đoạn hạnh phúc nên cô ấy mới có những biểu cảm vậy không.

'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 3'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 4'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 5'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 6'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 7'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 8'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 9

'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 10
Ảnh : Saturday Island

Vào ngày 1/4 vừa qua, thông qua công ty đại diện của cô ấy xác nhận Gong Hyo-jin đang hẹn hò với Kevin Oh và nhắn nhủ rằng: "Nếu có tin tốt về hôn nhân, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho các bạn biết."

'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 11
Gong Hyo-jin đang hẹn hò với chàng ca sĩ kém 10 tuổi - Kevin Oh

Được biết, Gong Hyo-jin đã chụp được bó hoa cưới của nàng dâu Son Ye Jin tại đám cưới ‘thế kỷ’ của cặp đôi ‘phim giả tình thật’ Son Ye-jin và Hyun Bin vào ngày 31/3 vừa qua.

'Quý cô bắt hoa may mắn' - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý 'Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn' - Ảnh 12
Gong Hyo-jin là quý cô may mắn đã bắt được hoa cưới của Son Ye-jin
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