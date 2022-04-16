Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú

Hyomin (T-ARA) chia sẻ trạng thái hiện tại của mình tại một khách sạn ‘sang chảnh’.
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Tối 15/4, Hyomin (T-ARA) đã đăng một vài bức ảnh cuộc sống hiện tại của cô ấy cùng với dòng chữ "zZ" trên Instagram cá nhân của mình.
Trong các bức ảnh được đăng lên, Hyomin đang dành thời gian nghỉ dưỡng rảnh rỗi của mình tại một khách sạn sang trọng trong ‘giao diện’ bộ đồ ngủ sọc xanh và bộ màu hồng rất dễ thương khiến ai nhìn qua cũng không nhận ra đó là “Mỹ nữ sexy của T-ara”. Cô nàng mặc đồ ngủ màu hồng ‘sống ảo’ trong thang máy khách sạn.
Cô nàng còn không quên khoe đôi chân dài miên man, thon trắng nuột nà của mình khi tận dụng ban công phòng ngủ để ‘làm vài nháy ảnh’ cùng với view vừa ‘chanh sả’ vừa yên bình.
Năm vừa rồi, Hyomin đã trở lại hoạt động âm nhạc cùng với các thành viên Qri, Eunjung và cô em út Jiyeon với ca khúc mới 'Tiki Taka' do chính 4 cô nàng tự lên ý tưởng từ concept, vũ đạo đến cả sản xuất và quảng bá. Hyomin cũng tuyên bố đã chính thức chia tay cầu thủ bóng đá Hwang Ui-jo.