Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú

Sao quốc tế 16/04/2022 17:06

Hyomin (T-ARA) chia sẻ trạng thái hiện tại của mình tại một khách sạn ‘sang chảnh’.

Tối 15/4, Hyomin (T-ARA) đã đăng một vài bức ảnh cuộc sống hiện tại của cô ấy cùng với dòng chữ "zZ" trên Instagram cá nhân của mình.

Trong các bức ảnh được đăng lên, Hyomin đang dành thời gian nghỉ dưỡng rảnh rỗi của mình tại một khách sạn sang trọng trong ‘giao diện’ bộ đồ ngủ sọc xanh và bộ màu hồng rất dễ thương khiến ai nhìn qua cũng không nhận ra đó là “Mỹ nữ sexy của T-ara”. Cô nàng mặc đồ ngủ màu hồng ‘sống ảo’ trong thang máy khách sạn. 

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú - Ảnh 1
Ảnh : Instagram 'hyominn'

Cô nàng còn không quên khoe đôi chân dài miên man, thon trắng nuột nà của mình khi tận dụng ban công phòng ngủ để ‘làm vài nháy ảnh’ cùng với view vừa ‘chanh sả’ vừa yên bình.

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú - Ảnh 2Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú - Ảnh 3

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú - Ảnh 4
Ảnh : Instagram 'hyominn'

Năm vừa rồi, Hyomin đã trở lại hoạt động âm nhạc cùng với các thành viên Qri, Eunjung và cô em út Jiyeon với ca khúc mới 'Tiki Taka' do chính 4 cô nàng tự lên ý tưởng từ concept, vũ đạo đến cả sản xuất và quảng bá. Hyomin cũng tuyên bố đã chính thức chia tay cầu thủ bóng đá Hwang Ui-jo.

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú - Ảnh 5
Cận cảnh 4 nàng T-ARA trong bài hát 'Tiki Taka'
Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú - Ảnh 6
Hyomin xác nhận chia tay cầu thủ bóng đá Hwang Ui-jo.
"Quý cô bắt hoa may mắn" - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý "Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn"

"Quý cô bắt hoa may mắn" - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý "Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn"

Nữ diễn viên Gong Hyo-jin xác nhận đang hẹn hò với chàng ca sĩ kém 10 tuổi Kevin Oh, chứng minh phụ nữ khi yêu sẽ trông đẹp hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Kbiz sao châu á

TIN LIÊN QUAN

"Quý cô bắt hoa may mắn" - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý "Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn"

"Quý cô bắt hoa may mắn" - Gong Hyo Jin khoe bộ ảnh mới chứng minh định lý "Khi yêu, con người ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn"

Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên

Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên

'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát'

'Chị cả của TWICE' - Nayeon thay đổi phong cách ngày càng trưởng thành và xinh đẹp khiến người hâm mộ thích thú 'u mê không lối thoát'

'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới

'Tình đầu quốc dân' - Suzy ngày càng xinh đẹp, khoe bộ ảnh màu sắc tươi sáng, ngầm báo hiệu mùa hè đang tới

Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất

Jessica khoe ảnh cười rạng rỡ sau cuộc tranh cãi về quốc tịch của cô tại Trung Quốc, tiết lộ việc chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đã hoàn tất

Lisa (BLACKPINK) - "Cô gái bên hoa anh đào" khoe vẻ đẹp xinh tươi như búp bê Barbie - Ngoại hình mới này có phải là hint cho sự trở lại của Girl Group 'hàng top K-pop' không?

Lisa (BLACKPINK) - "Cô gái bên hoa anh đào" khoe vẻ đẹp xinh tươi như búp bê Barbie - Ngoại hình mới này có phải là hint cho sự trở lại của Girl Group 'hàng top K-pop' không?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?