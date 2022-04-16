Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú

Tối 15/4, Hyomin (T-ARA) đã đăng một vài bức ảnh cuộc sống hiện tại của cô ấy cùng với dòng chữ "zZ" trên Instagram cá nhân của mình.

Trong các bức ảnh được đăng lên, Hyomin đang dành thời gian nghỉ dưỡng rảnh rỗi của mình tại một khách sạn sang trọng trong ‘giao diện’ bộ đồ ngủ sọc xanh và bộ màu hồng rất dễ thương khiến ai nhìn qua cũng không nhận ra đó là “Mỹ nữ sexy của T-ara”. Cô nàng mặc đồ ngủ màu hồng ‘sống ảo’ trong thang máy khách sạn.