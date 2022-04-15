Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên

Sao quốc tế 15/04/2022 12:00

Thành viên Wendy (Red Velvet) khoe vẻ đẹp tựa thần tiên.

Tối 14/4, Wendy đã đăng một số bức ảnh kèm dòng chữ "Feel My Rhythm" chính là tên bài hát mới của Red Velvet trên Instagram của mình.

Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên - Ảnh 1Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên - Ảnh 2

Trong các bức ảnh được đăng, Wendy tạo dáng ở nhiều tư thế khác nhau khi diện một chiếc đầm màu đen đầy quyến rũ. Biết được những người hâm mộ lo lắng vì thân hình quá gầy của mình, gần đây cô nàng trông đẫy đà hơn, để lộ đường vai và đôi chân dài thẳng tắp cực kỳ cuốn hút. 

Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên - Ảnh 3Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên - Ảnh 4

Vẻ nữ tính kết hợp với mái tóc dài đã được điểm xuyết thêm nhiều màu sắc từ những hạt cườm và lớp make-up nhẹ nhàng trông cô nàng như tiên nữ giáng trần. Người hâm mộ khi thấy những bức ảnh tuyệt sắc này đã thể hiện nhiều phản ứng khác nhau như "Wendy xinh quá cơ. Chị nên selfie mỗi ngày nhé!" và "Không khác gì nàng tiên cả".

Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên - Ảnh 5
Ảnh : Instagram 'todayis_wendy'

Ngày 21/3 vừa qua, Red Velvet đã phát hành một mini album mới mang tên 'Feel My Rhythm' với bài hát chủ đề cùng tên và đang tiếp tục hoạt động quảng bá. Gần đây nhất, Wendy đã trở lại với tư cách là một DJ cho chương trình 'Wendy's Young Street' của SBS Power FM hồi 11/4 vừa.

Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên - Ảnh 6
Ảnh : SMTOWN Official
Wendy (Red Velvet) 'nghe lời' người hâm mộ chăm chút cân nặng hơn, diện bộ cánh đen quyến rũ không khác gì một nàng tiên - Ảnh 7
'Feel my rhythm' - Red Velvet
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Từ khóa:   Wendy (Red Velvet) Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc sao châu á

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