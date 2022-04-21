Suzy xuất hiện trong MV mới của PSY, đánh dấu 3 năm kể từ lần hợp tác cuối cùng của cả hai vào năm 2019.

Ngày 21/3, thông qua SNS chính thức của P NATION, PSY đã đăng tải video teaser cho ca khúc thứ 3 Celeb thuộc full album vol.9 Sada 9 sẽ được phát hành vào ngày 29/4 sắp tới.



Ca khúc "Celeb" được Psy, Yoo Gun Hyung và Zico viết lời và sáng tác cách đây 3 năm, được giới thiệu trong buổi hoà nhạc "Psy Drenched Show - Summer Swag 2019" vào mùa hè năm 2019. Khi đó, sự xuất hiện của Suzy trong MV được hé lộ và thu hút rất nhiều sự chú ý.

Trong đoạn video teaser được công bố ngày hôm nay, dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi nhưng Suzy vẫn thu hút nhiều sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nhan sắc tựa ‘nữ thần’ của cô nàng. Tiếp đó, Psy đã trình diễn một điệu nhảy hứa hẹn sẽ gây sốt, làm dấy lên nhiều kỳ vọng cho phần chính của MV.

Album mang tên "Cheap 9" đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc sau 5 năm của PSY. Album lần này dự kiến sẽ mang đến nhiều sự thích thú cho người hâm mộ với 12 ca khúc đa dạng cùng độ hoàn thiện được nâng cấp hơn.

Mặt khác, album và MV "Celeb" sẽ chính thức được phát hành trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến vào ngày 29/4.

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