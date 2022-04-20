"Biểu tượng gợi cảm thế hệ mới" Hwa Sa xác nhận góp mặt trong album sắp tới của PSY: Fan trông chờ màn kết hợp 'siêu cháy' từ cặp đôi

Sao quốc tế 20/04/2022 18:13

Fan hâm mộ đang đếm từng ngày trong chờ màn comeback của nam ca sĩ Psy vì quá hot, mới đây anh chàng còn tiết lộ sẽ kết hợp với "chị đẹp" Hwa Sa trong album mới.

Ca khúc thứ 7 trong full album thứ 9 của Psy 'Psy 9th' có tên là "Now". Đây là bài hát nam ca sĩ sẽ kết hợp cùng Hwa Sa (MAMAMOO).

Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ đến màn comeback được fan hâm mộ chờ đợi bấy lâu nay, Psy đã 'nhá hàng' hầu hết các bài hát nằm trong full album sắp tới của anh ấy. Ca khúc mới nhất được nam ca sĩ 'spoil' là "Now" hiện đang gây tò mò đối với người hâm mộ. Đây là một bản remake của "When the Rain Begins to Fall" được phát hành lần đầu vào năm 1984 bởi Jermaine Jackson và Pia Zadora. Trong clip phỏng vấn của mình, Psy cũng nhấn mạnh rằng ca khúc đã được Seoul Family hòa âm và viết lại bằng tiếng Hàn vào năm 1987. 

'Biểu tượng gợi cảm thế hệ mới' Hwa Sa xác nhận góp mặt trong album sắp tới của PSY: Fan trông chờ màn kết hợp 'siêu cháy' từ cặp đôi - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Hwa Sa là người đã được Psy liên hệ đề nghị kết hợp với nhau trong album sắp tới của anh ấy, cô tiết lộ rằng ban đầu bản thân rất ngạc nhiên và lo lắng khi nhận được bản thu âm. Nhưng ngay sau đó, hai nghệ sĩ đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn và tinh tế trong quá trình thu âm ca khúc. Người hâm mộ nóng lòng chờ đợi xem bài hát của hai nghệ sĩ nhất nhì K-POP sẽ bùng nổ thế nào.

Ca khúc "Now" của Psy kết hợp cùng Hwa Sa trong album sắp tới sẽ được phát hành vào tuần sau, ngày 29 tháng 4 lúc 6 giờ chiều (theo giờ địa phương). 

Theo Allkpop

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Từ khóa:   Hwasa psy sao Hàn

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