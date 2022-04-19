Moonbyul (MAMAMOO) rũ bỏ hình tượng cool ngầu, khoe 'giao diện' mới cực nữ tính trong trang phục đồ học sinh đầy màu sắc

Sao quốc tế 19/04/2022 21:29

Moonbyul (MAMAMOO) đã tung ảnh concept cho single mới.

Tối 18/4, công ty quản lý của Moon-byul (MAMAMOO) là RBW đã tung ảnh concept cho single mới của Moonbyul mang tên 'C.I.T.T (Cheese in the Trap)' trên Instagram chính thức của MAMAMOO.

Trong bức ảnh được đăng, Moonbyul khoe vẻ nữ tính với mái tóc dài nhuộm vàng bạch kim như những cô gái phương Tây và phong cách thời trang áo croptop kẻ sọc caro rất độc đáo. Ngoài ra, chiếc tủ được trang trí bằng những miếng dán dễ thương và độc đáo tạo nên điểm nổi bật cho bức ảnh. Người hâm mộ vô cùng tò mò không biết Moonbyul đang suy nghĩ về điều gì trong kiểu tạo dáng thú vị này.

Moonbyul (MAMAMOO) rũ bỏ hình tượng cool ngầu, khoe 'giao diện' mới cực nữ tính trong trang phục đồ học sinh đầy màu sắc - Ảnh 1
Ảnh : Instagram 'Mamamoo_official'

Trong bức ảnh còn lại được đăng, Moonbyul mặc một bộ đồng phục nữ sinh màu xanh lam, ngồi trên bàn trong phòng ăn của trường và nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Với đôi mắt xinh xắn, đầy tâm tư muốn thổ lộ và nét quyến rũ như một cô nữ chính trong các bộ phim học đường tuổi teen, Moonbyul khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và tò mò về bài hát mới sắp ra mắt.

Moonbyul (MAMAMOO) rũ bỏ hình tượng cool ngầu, khoe 'giao diện' mới cực nữ tính trong trang phục đồ học sinh đầy màu sắc - Ảnh 2
Ảnh : Instagram 'mamamoo_official'

Moonbyul (MAMAMOO) đã trở lại đường đua âm nhạc với một single mới sau 3 tháng kể từ mini album solo thứ 3 '6equence' được phát hành hồi tháng 1 vừa qua. Hiện tại, đoạn teaser về lịch trình comeback và nhiều nội dung liên quan đến album mới của Moonbyul lần lượt được tung ra, làm nóng đường đua và chuẩn bị khuấy động các bảng xếp hạng và show âm nhạc.

Moonbyul (MAMAMOO) rũ bỏ hình tượng cool ngầu, khoe 'giao diện' mới cực nữ tính trong trang phục đồ học sinh đầy màu sắc - Ảnh 3
Ảnh concept single mới C.I.T.T (Cheese in the trap) 

Moonbyul (MAMAMOO) rũ bỏ hình tượng cool ngầu, khoe 'giao diện' mới cực nữ tính trong trang phục đồ học sinh đầy màu sắc - Ảnh 4

Moonbyul (MAMAMOO) rũ bỏ hình tượng cool ngầu, khoe 'giao diện' mới cực nữ tính trong trang phục đồ học sinh đầy màu sắc - Ảnh 5
Tạo hình của Moonbyul trong bài hát 'Lunatic' thuộc mini album '6equence'

Mỗi lần Moonbyul phát hành một album solo, cô nàng đều được trải qua nhiều khâu sản xuất như tham gia vào quá trình thực hiện album với concept mới mẻ, không giống với âm nhạc của MAMAMOO. Do đó, sự tò mò và mong đợi từ người hâm mộ dành cho single mới của Moonbyul ngày càng tăng lên.

Single mới của Moonbyul mang tên 'C.I.T.T (Cheese in the Trap)' sẽ được phát hành trên nhiều trang nghe nhạc trực tuyến vào 28/4/2022 lúc 18h (theo giờ địa phương).

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Từ khóa:   ca sĩ Hàn Quốc Kbiz sao châu á

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