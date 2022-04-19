Nhan sắc trong trẻo tựa công chúa Disney của Park Min Young tuổi 36, liệu có bí quyết gì để giữ gìn nhan sắc hiệu quả không?

Nữ diễn viên Thư Kí Kim sao thế? khoe vẻ ngoài xinh xắn như công chúa khiến người xem không thể rời mắt.

Mới đây, mỹ nhân Gia đình là số 1 đã đăng tải một bức hình lên tài khoản SNS cá nhân. Dù đã gần 40, nhan sắc của cô vẫn trẻ trung mãi như thuở mới debut, hơn nữa còn thêm phần sắc sảo, mặn mà. Người hâm mộ đã để lại những bình luận như: "Cô ấy như công chúa Disney vậy", "Thật quá xinh đẹp", "Nhan sắc trong mơ đây rồi",...

Park Min Young là nữ diễn viên và người mẫu Hàn Quốc. Cô được biết đến nhiều nhất và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai chính trong các phim truyền hình Sungkyunkwan Scandal và City Hunter. Park Min Young còn gây ấn tượng với vai chính đầu tay trong phim điện ảnh thuộc thể loại tâm linh The Cat. Hiện nay, nữ diễn viên 36 tuổi Park Min Young kết hợp cùng “trai trẻ” Song Kang kể chuyện tình công sở tại Cục khí tượng Hàn Quốc. Park Min Young thủ vai Jin Ha Kyung - trưởng phòng dự báo 2 - hình mẫu phụ nữ hiện đại, thông minh, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm.

Nhan sắc mỹ miều là thế, những vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, Park Min Young là nữ diễn viên chăm chỉ nhưng cô lười thay đổi, ngại bước ra khỏi vùng an toàn, đặc biệt sau “Thư ký Kim sao thế?”. Dẫu vậy, netizen vẫn luôn ngưỡng mộ làn da mịn màng và nhan sắc không tuổi của cô nàng. Nổi tiếng sở hữu làn da sáng hồng, căng mượt, bí quyết của Park Min Young là đắp mặt nạ dưỡng da hàng ngày. Vào những ngày bận rộn trên phim trường, người đẹp sẽ dùng mặt nạ dưỡng trắng và sử dụng mặt nạ cung cấp độ ẩm cho da vào những ngày thường. Cô được mệnh danh là "mỹ nữ dao kéo" thành công nhất ngành giải trí. Người đẹp từng hẹn hò Lee Min Ho sau khi hợp tác trong City Hunter. Theo Chosun

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