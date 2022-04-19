Sánh đôi trong chương trình mới của tài tử Jo In Sung, cựu thành viên AOA Seolhyun thu hút sự chú ý của netizen với nhan sắc mộc mạc nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt vời

Nàng idol được mệnh danh 'sở hữu thân hình đẹp nhất K-pop' Seolhyun vừa khoe ảnh thân thiết bên tài tử Jo In Sung.

Mới đây, cô nàng Seolhyun đã xuất hiện trong chương trình Somehow the President 2 của đài tvN. Nàng idol xinh đẹp đã đăng một số bức ảnh trên Instagram cá nhân với caption "Đây là ông chủ mà tôi đã rất mong đợi để gặp được! Cuối cùng tôi đã ở đây lúc 8:40 hôm nay."



Trong ảnh, Seolhyun đang đeo tạp dề và nở một nụ cười đáng yêu. Dù không trang điểm và gương mặt hoàn toàn mộc mạc, cô nàng vẫn khoe được nét quyến rũ tự nhiên và trưởng thành. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Seolhyun với tài tử Jo In Sung đã gây chú ý. Cả hai đứng sát gần nhau và không ngại chụp hình thân thiết. Được biết, cả hai bắt đầu thân hơn khi đóng chung phim Pháo đài Ansi.

Trong chương trình, Seolhyun hóa thân thành một cô sinh viên trẻ làm thêm ở vị trí thu ngân.Cô phụ trách điều hành quầy thanh toán. Mọi người trong ekip chương trình đã rất ngạc nhiên vì Seolhyun khá thành thạo trong việc quản lý để tính tiền thẻ xe buýt, bán các mặt hàng không có mã giá và nhận giao hàng.



Trong khi đó, Seolhyun sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới của tvN The Killer's Shopping List, sẽ được phát sóng vào ngày 27/4. Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Kang Ji Young, The Killer's Shopping List là bộ phim kinh dị hài - bí ẩn kể về một khu phố bình thường ở ngoại ô Seoul. Khi một thi thể bí ẩn được tìm thấy ở khu vực lân cận của một tòa nhà chung cư, hóa đơn của một siêu thị trở thành một bằng chứng quan trọng mở đầu cho một cuộc săn lùng kẻ giết người đầy thú vị. Trong bộ phim này, Seolhyun sẽ sánh vai cùng 'Hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo.

Trong phim, Lee Kwang Soo sẽ đóng vai chính Ahn Dae Sung, con trai của chủ siêu thị Jung Myung Sook (Jin Hee Kyung thủ vai). Mặc dù từng là một thiên tài với kỹ năng ghi nhớ ấn tượng nhưng cuộc đời của anh lại trở nên tồi tệ sau sự cố xảy ra khi mới 10 tuổi. Trong khi đó, Seolhyun của AOA đảm nhận vai Do Ah Hee, bạn gái của Ahn Dae Sung, một cảnh sát nhiệt huyết, người luôn quan tâm đến Dae Sung từ khi còn rất nhỏ. Khi một thi thể được phát hiện gần một khu chung cư, Do Ah Hee đã tự mình khám phá để truy bắt thủ phạm. Vai diễn này hứa hẹn sẽ thể hiện một sức hút khác biệt của nàng idol xinh đẹp. Theo MoneyToday

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