Mỹ nhân ‘Vì sao đưa anh tới’ Jun Ji Hyun xuất hiện trong quảng cáo mới, dân tình cảm thán “Nhan sắc chị làm lu mờ cả sản phẩm rồi”

Mới đây, thương hiệu gà rán nổi tiếng ở Hàn Quốc đã xác nhận Jun Ji Hyun đã trở thành người mẫu độc quyền của hãng. Hãng gà rán này đã hợp tác cùng nữ diễn viên hơn 9 năm, kể từ khi Jun Ji Hyun gây sốt với cảnh ăn gà rán trong bộ phim Vì sao đưa anh tới.

Trở lại showbiz một cách âm thầm bằng một vài sự kiện lớn nhỏ, 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun luôn biết cách gây bão mỗi lần xuất hiện. Hình ảnh của mỹ nhân U40 đẹp nức tiếng xứ Hàn khi đóng quảng cáo cho 1 thương hiệu gà rán luôn khiến netizen sốt xình xịch bởi biểu cảm cực đáng yêu cùng nhan sắc trẻ trung, không tì vết.

Vốn dĩ là người mẫu thương hiệu, việc đưa Jun Ji Hyun - một trong những mỹ nhân hàng đầu Hàn Quốc trở thành người mẫu độc quyền là một bước tiến mới trong việc củng cố và xác định danh tiếng của hãng gà.

Jun Ji Hyun là mỹ nhân nổi tiếng được biết đến nhờ thân hình chuẩn người mẫu, vẻ đẹp cá tính, thu hút khác biệt. Ra mắt được 22 năm, giờ đây đã lên chức mẹ và trải qua 2 lần sinh nở nhưng nữ diễn viên Vì sao đưa anh tới vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn như thời còn son, đặc biệt là làn da căng mịn đáng ghen tị.

Người hâm mộ cho rằng, chính nhờ Jun Ji Hyun, danh tiếng của thương hiệu gà rán này mới mạnh mẽ được như vậy. Trong những clip quảng cáo, netizen không ngừng cảm thán trước nhan sắc tuyệt đỉnh của cô nàng và đôi lúc quên mất là gà rán mới chính là nhân tố chính cần được chú ý.

Thế nên, mỗi khi những video quảng cáo của nữ diễn viên được phát sóng, đôi lúc netizen đùa rằng: “Nhan sắc chị làm lu mờ cả sản phẩm rồi”...

Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng của cô nàng Jun Ji Hyun nhé!

Theo Etoday