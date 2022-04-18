Hậu được minh oan sau scandal gây chấn động showbiz Hàn với bạn gái cũ, Kim Seon Ho comeback khiến netizen kì vọng về dự án phim mới

Sáng sớm 18.4, Kim Seon Ho đã lên đường từ Thái Lan quay về Hàn Quốc sau hơn 2 tuần quay phim và nghỉ ngơi ở xứ sở Chùa Vàng.

Tại sân bay Thái Lan, nam diễn viên được fan đưa tiễn nồng hậu nhưng vẫn giữ an toàn trật tự. Tuy nhiên, khi đặt chân xuống sân bay Incheon (Hàn Quốc), anh nhanh chóng trở thành tâm điểm, bị các paparazzi bao vây. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước truyền thông sau bê bối ép bạn gái phá thai vào năm ngoái. Kim Seon Ho mặc áo hoodie trắng và quần đùi. Anh đi ra khỏi sảnh khởi hành với khẩu trang che kín mặt.

Được biết trước đó Kim Seon Ho đã đến Thái Lan để ghi hình cho bộ phim Sad Tropics trong hơn 2 tuần. Dù lịch trình quay phim khá kín tiếng, song nhiều người hâm mộ Thái vẫn nhận ra và chào đón nam tài tử khá nồng nhiệt. Tháng 10/2021, Choi Young Ah, người được cho là bạn gái cũ Kim Seon Ho, đã tố cáo nam diễn viên ép mình phá thai, sau đó lạnh nhạt rồi ruồng bỏ.

Vừa nổi tiếng nhờ bộ phim Hometown Cha-Cha Cha, scandal này đã nhấn chìm sự nghiệp của Kim Seon Ho, khiến anh bị công chúng tẩy chay và quay lưng. Tuy nhiên không lâu sau đó, trang truyền thông nổi tiếng Dispatch đã công khai nhiều tin nhắn riêng tư nhằm minh oan cho Kim Seon Ho. Theo đó, Dispatch khẳng định chuyện phá thai được sự đồng thuận từ 2 phía, ngoài ra Kim Seon Ho cũng muốn kết hôn với bạn gái, không hề có chuyện ghẻ lạnh. Trang tin này cho biết, chuyện Kim Seon Ho đề nghị chia tay là bởi cô bạn gái nhiều lần nói dối, gặp gỡ các chàng trai bên ngoài. Sau những bài báo làm rõ vụ việc của Dispatch, sự việc đang đổi chiều, dư luận cũng dần đứng về phía Kim Seon Ho. Ngoài việc quay phim Sad Tropics thì kể từ đó tới nay, sao nam vẫn đóng băng toàn bộ hoạt động. Theo Dispatch, News1

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