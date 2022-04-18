Đóng máy phim mới, Park Seo Joon xuất hiện rạng rỡ bên ‘báu vật’ xứ Hàn IU khiến netizen vô cùng phấn khích

Phim kể về câu chuyện của một nhóm người cố gắng tham gia Homeless World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên. Trong đó, Park Seo Joon đóng vai Yoon Hong Dae, người dẫn dắt của nhóm. Anh vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng không may phải chịu kỷ luật sau khi gây ra một sự cố tai hại. Bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên bóng đá nhưng theo thời gian, anh dần trở thành một thủ lĩnh thực thụ, luôn tin tưởng và đối xử chân thành với đồng đội.

Bộ phim Dream đã được đóng máy và dự kiến sẽ được phát sóng sau phần hậu kì.

Còn nữ ca sĩ IU vào vai Lee So Min, một đạo diễn sản xuất, người luôn mơ ước gặt hái thành công bằng bộ phim tài liệu về đội bóng của Hong Dae. Lee Hyun Woo cũng sẽ xuất hiện trong phim với tư cách là một trong những cầu thủ bóng đá.

Dream được kỳ vọng sẽ một lần nữa mang đến những tràng cười sảng khoái cho cả rạp với chủ đề mới lạ là 'Thử thách cùng người vô gia cư tại World Cup' và những câu thoại làm nổi bật khiếu hài hước độc đáo của đạo diễn Lee Byeong Hoen.

Park Seo Joon đã chứng minh sức hút của mình với nhiều tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình nổi bật. Anh được biết đến rộng rãi nhất qua các vai chính trong những bộ phim truyền hình Tìm lại chính mình, Cô nàng xinh đẹp, Hoa Lang, Thư ký Kim sao thế? và Tầng lớp Itaewon.

Gần đây Park Seo Joon đã nhận được rất nhiều sự chú ý khi truyền thông đưa tin nam diễn viên sẽ tham gia Vũ trụ điện ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe). Anh chàng từng thổ lộ, "Lần đầu tiên tôi nghe Marvel muốn nói chuyện với tôi, tôi đã không tin. Tôi thực sự không thể tin được".

Còn IU với nghệ danh diễn xuất là Lee Ji Eun đã chứng minh thực lực diễn xuất của mình qua các tác phẩm như My Mister và Hotel Del Luna.

Theo truyền thông Hàn Quốc, sắp tới đây, IU sẽ có cơ hội sải bước trên thảm đỏ Cannes khi bộ phim Broker của cô được chọn vào hạng mục tranh giải của Liên hoan phim danh giá này.

Bộ phim Dream dự kiến khởi chiếu vào năm 2022.

Theo Chosun