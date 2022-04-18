Trước khi phát hành, có nhiều đồn đoán cho rằng ca khúc trở lại Still Life của BIGBANG báo trước sự tan rã của nhóm. Nhiều bài đăng trên cộng đồng trực tuyến nơi cư dân mạng và thậm chí cả người hâm mộ thu thập manh mối dường như ám chỉ đến sự kết thúc của nhóm nhạc huyền thoại.

Ngày 5/4, BIGBANG chính thức tái xuất đường đua âm nhạc với ca khúc "Still Life". Đĩa đơn đánh dấu sự trở lại sau 4 năm của nhóm đã đứng đầu 6 trang web phát nhạc trực tuyến và 9 trang web xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.

Chắc có lẽ đều là idol, đều là những người của công chúng, đều có xuất phát điểm là những thực tập sinh phải trải qua bao gian nan mới đứng vững được trên sân khấu Kpop, nên ngay từ khi giai điệu của ca khúc Still life cất lên, ai cũng phải cảm thán vì ca từ quá đẹp. Để rồi bài hát kết thúc cùng câu hát của Taeyang, đâu đó trong bóng tối của rạp chiếu, có người sụt sùi vì cảm động.

Mới đây, kênh Youtube của YG Entertainment đã đăng tải video ghi lại những cảm xúc của các nhóm nhạc hậu bối sau khi xem MV mới nhất của đàn anh BigBang . Các nhóm nhạc tham gia gồm có: Winner, iKON và TREASURE.

Một thành viên của nhóm nhạc TREASURE đã không kìm nổi cảm xúc mà bật khóc thành tiếng. Không hổ danh là BigBang, mỗi ca khúc đều là tác phẩm giá trị chứa bao thông điệp trong lời hát. Ca khúc đẹp, nhưng buồn, đến nỗi khiến người khác phải rơi lệ ngay từ lần xem đầu tiên.

Thông qua lăng kính về bốn mùa, Still Life nói về khoảng thời gian ở giữa - nơi mà nhóm của bốn năm trước và bây giờ. Đối với BigBang của ngày hôm nay, những ngày vinh quang: các buổi hòa nhạc cháy vé, lưu diễn vòng quanh thế giới, các bản phát hành trở lại - chỉ là một kỷ niệm thân thương mà nhóm luôn trân trọng. “Xin tạm biệt những ngày thanh xuân yêu dấu / Xuân, hạ, thu, đông tươi đẹp của chúng ta" như trong câu hát của Daesung.

Đĩa đơn được mong đợi Still Life có thể không phải câu trả lời rõ ràng hay sự trấn an mà hầu hết mọi người đang mong chờ nhưng nó khẳng định một điều: BIGBANG đã trưởng thành, không còn là hình ảnh của 4 năm trước mà các thành viên đã trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình.

Các thành viên sau khi xuất ngũ đã có những hoạt động cá nhân nổi bật như G-Dragon ra mắt nhiều sản phẩm cho dòng thời trang riêng, những màn hợp tác với các thương hiệu gây sốt. Trong khi đó TOP bắt đầu tạo dựng tên tuổi của mình với tư cách là một nhà sưu tập nghệ thuật. Taeyang dành thời gian xây dựng tổ ấm với bà xã Min Hyo Rin. Còn Daesung, dù không tiết lộ danh tính nhưng anh đã trở thành một Youtuber được đông đảo người hâm mộ biết đến.

Tương lai của Bigbang ra sao, chúng ta - những người hâm mộ vẫn chưa thể biết được. Duy chỉ có một điều mãi không thay đổi, BigBang mãi là huyền thoại, là bức tường thành không thể đánh đổ của làng giải trí xứ Hàn.