Kết thúc phim mới cùng Han Seo Hee, Park Hyung Sik liền xuất hiện điển trai trong loạt ảnh mới, ‘hớp hồn’ bao fan nữ với tạo hình cực ngầu

Sự kết hợp visual hoàn hảo của Park Hyung Sik và Han So Hee đã nhận được nhiều quan tâm và thu hút.

Như vậy là 4 tập phim của Soundtrack #1 do Han So Hee và Park Hyung Sik đóng chính đã chính thức đi đến hồi kết. Chuyện tình giữa cặp bạn thân Lee Eun Soo cùng với Han Sun Woo dù chẳng dài nhưng đã đọng lại rất nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Đặc biệt, bộ ảnh từ cuộc phỏng vấn với phong cách lịch lãm của tài tử họ Park đã làm xiêu lòng biết bao chị em.

Mới đây, anh chàng đã tham gia một buổi phỏng vấn được thực hiện bởi Cine21.Trong buổi phỏng vấn với Cine21, anh chàng đã thổ lộ về những cảm xúc sau khi tham gia bộ phim Soundtrack #1, về những dự án mà anh chàng đã ấp ủ từ khi xuất ngũ.

Park Hyung Sik, thường được biết đến với nghệ danh Hyungsik, là một nam ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc, thành viên của ban nhạc Hàn Quốc ZE:A và nhóm phụ ZE:A Five quản lý bởi Star Empire Entertainment.

Bộ phim ca nhạc lãng mạn Soundtrack #1 do đạo diễn Kim Hee Won - người từng ghi dấu ấn với bom tấn Vincenzo của TVN cầm trịch - lên sóng tập đầu tiên vào ngày 23/3 trên Disney+. Tác phẩm thu hút những phản hồi tích cực của khán giả. Đặc biệt, vai nhiếp ảnh gia Han Sun Woo do tài tử Park Hyung Sik thủ vai, nhận nhiều cảm tình từ người hâm mộ.

Trong phim, Han Sun Woo có tình bạn kéo dài gần 20 năm với nhà soạn nhạc Lee Eun Soo (Han So Hee). Han Sun Woo là chàng trai có nhiều tài lẻ, ngoài chụp ảnh, anh còn biết nấu ăn. Với tính cách nhẹ nhàng, ấm áp, nhiếp ảnh gia luôn ở bên cạnh chăm sóc và che chở Lee Eun Soo. Anh thầm yêu bạn tri kỷ trong thời gian dài.

Kể từ khi xuất ngũ, Park Hyung Sik hoạt động vô cùng sôi nổi khi liên tục tham gia hai bộ phim và gây được tiếng vang lớn là Happiness và Soundtrack #1.

Trước khi lấn sân diễn xuất, Park Hyung Sik là thành viên nhóm nhạc ZE:A. Trên sân khấu âm nhạc, nam ca sĩ không nổi bật. Từ năm 2012, anh chuyển hướng sang con đường phim ảnh bằng vai diễn trong I Remember You. Ban đầu, Park Hyung Sik không nhận được nhiều phản hồi tích cực cho diễn xuất của mình. Tuy nhiên, anh dần nhận được đánh giá là có sự tiến bộ qua các tác phẩm tiếp theo.

Trong 10 năm theo đuổi con đường phim ảnh, tài tử 31 tuổi tham gia nhiều vai chính lẫn vai phụ. Với sự nỗ lực của mình, anh ngày càng khẳng định được tên tuổi, được công chúng và giới chuyên môn công nhận. Nam diễn viên từng bước đạt được thành công trong sự nghiệp trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Theo Cine21