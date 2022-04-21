‘Mỹ nhân Reply 1988’ Lee Hyeri khoe cận cảnh nhan sắc lộng lẫy không góc chết khiến bạn trai Ryu Jun Yeol mê 'không lối thoát'

Sao quốc tế 21/04/2022 21:30

Ca sĩ kiêm diễn viên Lee Hyeri chứng tỏ nhan sắc ngày càng thăng hạng qua những bức ảnh vừa được đăng tải lên Instagram cá nhân.

Ngày 21/3, thông qua Instagram cá nhân, Hyeri đã đăng tải một vài bức ảnh để cập nhật tình hình gần đây cùng dòng chú thích: "#MiuMiu Womens Tales".

 ‘Mỹ nhân Reply 1988’ Lee Hyeri khoe cận cảnh nhan sắc lộng lẫy không góc chết khiến bạn trai Ryu Jun Yeol mê 'không lối thoát' - Ảnh 1

Trong bức ảnh được công bố, Hyeri đã tham dự một sự kiện thương hiệu cao cấp được tổ chức trong nhà. 'Mỹ nhân Replay 1988' diện bộ trang phục tối màu với chiếc áo khoác đen và tạo điểm nhấn bởi chiếc kẹp tóc lấp lánh trên đầu.

‘Mỹ nhân Reply 1988’ Lee Hyeri khoe cận cảnh nhan sắc lộng lẫy không góc chết khiến bạn trai Ryu Jun Yeol mê 'không lối thoát' - Ảnh 2

Đặc biệt, biểu cảm dễ thương cùng góc nghiêng hoàn hảo của Hyeri là điều đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ, họ cho rằng nhan sắc ngày càng ‘lên hương’ của cô nàng chính là một trong những thứ khiến bạn trai Ryu Jun Yeol mê cô nàng như ‘điếu đổ’!

‘Mỹ nhân Reply 1988’ Lee Hyeri khoe cận cảnh nhan sắc lộng lẫy không góc chết khiến bạn trai Ryu Jun Yeol mê 'không lối thoát' - Ảnh 3

Cặp đôi đã ở bên nhau 6 năm, trở thành 1 trong những chuyện tình bền chặt nhất showbiz Hàn. Hyeri và Ryu Jun Yeol hiếm khi công khai lộ diện bên nhau nhưng fan vẫn bắt gặp cặp đôi đi hẹn hò bên sông Hàn, đi ăn uống cùng nhau. Các fan đều mong cặp đôi Reply 1988 sẽ có cái kết đẹp bằng đám cưới và về chung 1 nhà. Ryu Jun Yeol gần đây đã kiếm được 6,8 tỷ won tiền lãi từ một tòa bất động sản.

Từ khóa:   sao châu á lee hyeri lee hyeri và bạn trai

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