‘Nối gót’ các đàn chị 2NE1, ‘Nhóm nhạc nữ gây bão Kpop’ AESPA gây bất ngờ cho người hâm mộ khi ra thông báo sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc ngoài trời lớn nhất nước Mỹ

Aespa trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop thứ 3 được biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ này.

Nhiều báo Hàn và quốc tế đã đưa tin aespa sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella vào thứ 7 tới. Đây cũng sẽ là sân khấu ra mắt của 4 cô gái nhà SM tại thị trường Mỹ. Đáng chú ý, aespa sẽ được biểu diễn tại sân khấu chính của lễ hội âm nhạc này, hứa hẹn một màn trình diễn "đầy bùng nổ".

Coachella là lễ hội quy mô lớn nhất nước Mỹ thu hút hơn 200.000 khán giả mỗi năm kể từ năm 1999, đã trở thành chủ đề nóng trên toàn thế giới với sự tham gia của các ngôi sao nhạc pop và nhạc sĩ có ảnh hưởng nhất. Năm nay, dự kiến sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ như Aespa, Harry Styles, Billy Eilish, Doja Cat, Conan Gray và Pink Sweat.



Trong buổi biểu diễn ngày hôm đó, Aespa dự kiến sẽ mang đến cho khán giả các ca khúc hit của nhóm như Black Mama, Next Level, Savage cũng như sân khấu đặc biệt vẫn chưa được công bố cho buổi biểu diễn lần này.

Aespa đã đạt được 3 hit liên tiếp từ ca khúc debut Black Mama đến Next Level và Savage. Đặc biệt, mini album đầu tay Savage đã leo lên vị trí thứ 20 trên BXH Billboard 200 của Mỹ, qua đó chứng minh được sự nổi tiếng toàn cầu của nhóm nhạc nữ K-POP này.

Mặt khác, buổi biểu diễn Coachella của Aespa sẽ được streaming trực tiếp thông qua kênh YouTube Coachella vào ngày 24/4 (theo giờ Hàn Quốc).

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