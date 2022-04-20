Ngày 19/4, sự kiện kỷ niệm khai trương Bảo tàng sinh thái STAY 2.0 đã được tổ chức tại Contrast, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul. Trong danh sách khách mời đến dự sự kiện lần này, có sự xuất hiện của ngôi sao hạng A, ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun Ho .

Nam idol xuất hiện với vẻ ngoài khá giản dị khi khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây be và đeo trên tay một chiếc đồng hồ da màu đen. Tuy vậy, đúng với câu ‘đơn giản nhưng không tầm thường’ Lee Jun Ho vẫn tỏa sáng và gây ấn tượng mạnh với những người tham gia sự kiện ngày hôm đó.

Đặc biệt, fan hâm mộ cũng tỏ ra vô cùng thích thú trước những màn ‘bắn tim’ bẽn lẽn và nụ cười ngại ngùng đến từ phía nam thần tượng của mình. Dù đã trở nên khá nổi tiếng sau bộ phim ‘Cổ tay áo màu đỏ’ nhưng Lee Jun Ho vẫn giữ được sự khiêm tốn và đáng yêu của ngày nào, quả là một idol ‘tài sắc vẹn toàn’ phải không nào!

Mặt khác, Lee Jun Ho thường được biết đến với nghệ danh Junho, là một ca sĩ, diễn viên người Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc 2PM. Anh còn là diễn viên, được biết đến rộng rãi hơn qua bộ phim Chief Kim. Năm 2021, Lee Junho vươn mình trở thành ngôi sao hàng đầu qua bộ phim truyền hình nổi tiếng The Red Sleeve Cuff nhờ vai diễn Thế tôn Lee San.