Lee Jun Ho (2PM) ngại ngùng vì được khen, tiết lộ bí quyết cực đơn giản để sở hữu làn da đẹp

Nam ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun Ho đã thể hiện vẻ mặt bối rối trước sự khen ngợi của các nhân viên khi đang quay quảng cáo. Biểu cảm này của anh chàng khiến fan vô cùng thích thú.

Vào ngày 14/3 vừa qua, Lee Jun Ho đã đăng một video hậu trường của một địa điểm quay quảng cáo một nhãn hiệu làm đẹp trên kênh YouTube của anh ấy.

Trong video, Lee Jun Ho đang quay một quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm tại một studio trong nhà. Nam idol đang khoe ra nét mặt điển trai và góc nghiêng thần thánh của mình.

Các nhân viên khi xem anh chàng diễn đã cổ vũ và hét lên, "Wow, thật tuyệt" và "Tôi thích bạn quá Lee Jun Ho ơi". Vì quá bối rối, anh chàng đã không thể ngẩng đầu lên và lấy tay che mặt để giấu đi sự xấu hổ của mình. Fan đùa rằng đây là hình ảnh của "Một người mẫu đẹp trai cảm thấy xấu hổ khi được khen ngợi".

Đạo diễn và các nhân viên liên tục khen ngợi thần thái của Jun Ho trong suốt quá trình quay khiến anh chàng có vẻ thực sự lúng túng.

Khi được hỏi về bí quyết để có làn da không tì vết, Lee Jun Ho thú nhận: “Trước hết, bạn cần phải ngủ ngon.” Anh ấy thổ lộ, “Khi tôi ăn uống đầy đủ hơn, làn da của tôi liền trở nên tốt hơn rất nhiều."

Được biết, Lee Jun Ho, thành viên của nhóm nhạc thần tượng 2PM, sau 2 năm nhập ngũ đã chính thức trở lại màn ảnh với vai nam chính trong bộ phim cổ trang The Red Sleeve (Cổ Tay Áo Màu Đỏ) và giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại "Lễ trao giải diễn xuất MBC 2021". Anh chàng hiện đang bận rộn với các quảng cáo và buổi chụp hình, và đang xem xét dự án tiếp theo của mình.

Theo Chosun

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