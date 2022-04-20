Cặp đôi visual - Jun Ho và YoonA tái hợp trong dự án mới, fan háo hức chờ đợi phản ứng hoá học 'chất lượng'

Cặp đôi Jun Ho và YoonA chính thức trở thành 'partner' trong một phim hài lãng mạn khởi quay vào mùa thu tới. Người hâm mộ háo hức chờ đợi những 'phản ứng hóa học chất lượng' của hai diễn viên.

Jun Ho (2PM) và YoonA (SNSD) sẽ tái hợp trong bộ phim truyền hình hài lãng mạn hoàn toàn mới, sau phản ứng hóa học gây ấn tượng của họ tại '2021 MBC Gayo Daejejun'

Junho và YoonA đã được chọn vào vai chính của bộ phim truyền hình có tựa đề 'King the Land', xoay quanh câu chuyện của những người chủ khách sạn. Jun Ho sẽ vào vai Goo Won - con trai của một ông trùm, người sở hữu hàng loạt các dự án bất động sản sang trọng. Tuy sở hữu trí tuệ và sức hấp dẫn khó cưỡng nhưng anh không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực yêu đương.. Sau đó, anh chàng dần bị cuốn vào cuộc chiến thừa kế vô cùng khốc liệt.

Đối lập với Jun Ho, YoonA vào vai một chủ khách sạn với nụ cười có thể làm bừng sáng cả thế giới - Chun Sa Rang. Cô quyết định trở thành chủ khách sạn 'King the Land' nơi cô có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu hạnh phúc.

Bộ phim sẽ do NPIO Entertainment và BY4M Studio đồng sản xuất và dự kiến ​​sẽ khởi quay vào mùa thu tới.

Bạn nghĩ sao về màn kết hợp của cặp đôi 'tiên đồng ngọc nữ' Jun Ho x YoonA trong phim mới? Chắc chắn 'phản ứng hóa học' trong phim sẽ không làm bạn thất vọng.

Theo Allkpop

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