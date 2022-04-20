Hiện tại, cư dân mạng đang 'rần rần' sau khi nghe tin 'thần đồng vũ đạo' Na Ha Eun sẽ vào ngôi nhà chung SM. Cô bé được trông chờ sẽ debut cùng nhóm nhạc hot không kém đàn anh đàn chị.

Vào ngày 20 tháng 4, đại diện của SM Entertainment đã xác nhận với giới truyền thông: "SM đã ký hợp đồng độc quyền với Na Ha Eun."

Sinh năm 2009, Na Ha Eun nổi tiếng với tư cách là một vũ công nhí, một Youtuber và người có tầm ảnh hưởng trên SNS, cô bé còn có biệt danh Awesome Haeun. Đầu tuần này, thông tin Na Ha Eun đã được SM Entertainment tuyển dụng làm thực tập sinh đã gây xôn xao dư luận. Sau đó, vào ngày 19 tháng 4, Na Ha Eun còn xuất hiện trên kênh TikTok @pinkinmyblood và tham gia vào sự kiện #LoveTheoryChallenge của NCT đang rất hot khiến người hâm mộ càng chắc chắn cô bé sẽ đầu quân cho SM Entertainment.

Na Ha Eun được biết đến với khả năng vũ đạo điêu luyện. Cô bé này còn nổi tiếng với các video cover vũ đạo của các nhóm nhạc nổi tiếng. Tại các lễ trao giải như MelOn Music Awards, Na Ha Eun từng được mời biểu diễn trước nhiều idol có tên tuổi trong làn giải trí Hàn Quốc. Không chỉ có vậy, 'thần đồng vũ đạo' còn sở hữu kênh Youtube với 5,2 triệu người đăng ký.

Na Ha Eun dự kiến ​​sẽ được đào tạo bày bản tại SM Entertainment, với mục tiêu trở thành ngôi sao K-POP thế hệ tiếp theo.

Theo Allkpop

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